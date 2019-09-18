"Беда для друга Путина": в сети показали, как работают санкции против России

Российский олигарх Аркадий Ротенберг, который является владельцем компаний-строителей Крымского моста, не может пользоваться яхтой за 60 миллионов долларов в Европе из-за санкций.

"Говорите санкции не работают – вот вам пример как "не работают". Это яхта RAHIL (IMO: 1010533). Яхта сегодня идет из Анапы в оккупированную Ялту. Отметим, что в связи с включением Ротенберга в санкционные списки во всех странах ЕС, США, Британского Содружества, яхта с июля 2014 курсирует исключительно по Черному морю, а зимой идет на стоянку не дальше Стамбула, избегая возможного ареста", – пишет в Facebook эксперт по вопросам Крыма Андрей Клименко.

По его словам, ранее ареалом яхты близкого к президенту России Владимиру Путину олигарха были курорты и острова Средиземного моря – Ницца и Монако.

"Это беда – купить яхту за 60 миллионов долларов, чтобы плавать от Сочи до Крыма... И флаг пришлось сменить на российский, потому что под другими не регистрируют", – резюмировал Клименко.

Близкий к президенту России олигарх не может пользоваться яхтой за 60 миллионов долларов в Европе из-за санкций Facebook Андрей Клименко

Близкий к президенту России олигарх не может пользоваться яхтой за 60 миллионов долларов в Европе из-за санкций Facebook Андрей Клименко

Близкий к президенту России олигарх не может пользоваться яхтой за 60 миллионов долларов в Европе из-за санкций Facebook Андрей Клименко

Близкий к президенту России олигарх не может пользоваться яхтой за 60 миллионов долларов в Европе из-за санкций

Напомним, что 29 декабря 2018 года вступило в силу решение Евросоюза о продлении экономических санкций против Россиина полгода, до 31 июля 2019-го.

Ограничительные меры против России направлены на финансовый, энергетический и оборонный секторы, а также на сферы, связанные с производством товаров двойного назначения.

Также против России действуют такие ограничения:

ограничение доступа к первичному и вторичному рынкам капитала ЕС для 5 основных государственных финансовых институтов и их контрольных дочерних компаний, созданных за пределами ЕС, а также для трех крупнейших российских энергетических и трех оборонных компаний;

запрет на экспорт и импорт оружия;

запрет на экспорт товаров двойного назначения для военных целей или конечных потребителей в России;

ограничение доступа России к некоторым чувствительным технологиям и услугам, которые могут быть использованы для добычи и разведки нефти.

Как сообщал OBOZREVATEL, 4 сентября Комитет постоянных представителей стран Европейского Союза согласовал решение о продлении индивидуальных санкций против физических и юридических лиц в РФ за подрыв или угрозу территориальной целостности, суверенитета и независимости Украины.

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