База уменьшается, поступления растут – налоговая отчиталась об НДС

Государственная налоговая служба выполнила индикатив Министерства финансов Украины на I квартал по налогу на добавленную стоимость (НДС) на 101,7%. Таким образом, бюджет дополнительно получил 400 млн грн.

Об этом сообщает ГНС. Отмечается, что сальдо НДС (это – начисления минус возмещения) в январе-марте 2020 составил 25,9 млрд грн. Это на 10,1 млрд грн, или на 63,8% больше соответствующего периода 2019 года.

"Мы благодарим всех добросовестным плательщикам, которые в этих сложных для функционирования бизнеса условиях, продолжают вносить свой вклад в наполнение бюджета. При этом налоговая гарантирует продолжение прогресса в борьбе с минимизационные схемам с НДС. Это залог полного и своевременного возмещения для предприятий, которые сейчас особенно остро нуждаются в этих средств", - заявил председатель ГНС Верланов.

В налоговой службе отметили, что в целом с начала года в бюджет поступило уже 65,3 млрд грн и возмещено 39,4 млрд грн НДС соответственно.

"При уменьшении налогооблагаемой базы (объема налогооблагаемых операций) в I квартале 2020 году до соответствующего периода 2019 на 0,14%, задекларированные к уплате суммы НДС выросли на 6,5%, что в денежном эквиваленте составляет +4 млрд грн. Этих результатов удалось достичь благодаря повышению качества анализа поступлений налога, эффективности администрирования и внедрение новой системы мониторинга соответствия налоговых накладных критериям оценки степени рисков", - говорится в сообщении.

Как сообщал OBOZREVATEL, каждый работающий украинец имеет право вернуть часть подоходного налога, если он тратил деньги на лечение, образование или ипотеку. В 2020 году этот перечень увеличили и возвращать часть налога будут тем, кто помогал медицинским учреждениям во время борьбы с распространением коронавируса.

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