Чем известен украинский "масочный король" Баум: два гражданства, "контрабанда авто" и азартные игры

Российский предприниматель с двойным гражданством Борис Баум за несколько последних недель прославился на всю Украину. Он, как утверждают СМИ, умудрился заработать на коронавирусе целое состояние, поучаствовав в перепродаже медицинских масок и других средств борьбы с коронавирусом, которые ввезли в страну в качестве гуманитарного груза.

А после того, как о его махинациях написал OBOZREVATEL, на сайт произошла самая масштабная за все время работы хакерская атака.

О том, чем известен "масочный король" Баум – читайте в материале.

Схема с масками

Борис Баум стал известен благодаря схеме коммерческого ввоза медицинских масок в Украину в качестве гуманитарного груза.

В чем схема?

Под эгидой Офиса президента в Украину ввозят гуманитарный груз без налогообложения и по дипломатическим каналам – медицинские маски и другие средства защиты; часть "гуманитарного" груза оказывается коммерческого назначения;

получить "место" в самолете рядом с "гуманитарным" грузом, как утверждают в профильных телеграм-каналах, можно было только по согласованию с Борисом Баумом;

маски и другие средства защиты попали в крупные торговые сети (в том числе в "Эпицентр"), где перепродавались с большой наценкой;

эти же коммерческие структуры большими партиями перепродают маски государственным компаниям и с огромной наценкой.

К примеру, как видно на скриншоте ниже, "Укргазвидобування" (входит в группу компаний "Нафтогаз") приобрело у "Эпицентр К" маски почти на 24 млн грн. Количество масок в документации не уточняется. Как выяснили в Счетной палате, в среднем госпредприятия закупали маски по цене в 15,88 грн за штуку.

Какова была закупочная цена, неизвестно. Однако рыночная стоимость масок – около 13 грн за штуку. Также уже известно, откуда взялись эти маски. Как уже писал OBOZREVATEL, "Эпицентр К" получил 420 тыс. штук масок, которые попали в Украину гуманитарными грузами.

Учитывая что груз доставлялся в Украину без уплаты НДС, такая закупка может называться "контрабандой". Сам груз организовывал заместитель главы Офиса президента Кирилла Тимошенко, который хорошо знаком с Баумом и даже якобы помог ему получить украинское гражданство, но об этом позже.

"Контрабандой" занимается не впервые

Баум имеет гражданство Латвии. Там он также стал фигурантом громкого скандала с "контрабандой". Еще в 2010-м местная пресса уличила его в уклонении от уплаты налогов.

Борис Баум

"Владелец фирмы Борис Баум решил продать машину , он поручил своему же директору оформить документы для растаможки "мерса"... Автомобиль перемещался между двумя SIA, владельцем которых был Борис Баум и одной оффшоркой, представителем которой он являлся. Во время этих перемещений "мерседеса" между фирмами и осуществлялись махинации – чтобы уйти от налогов", – пишет латвийское издание.

"Смотрящий" за игорным бизнесом с двумя паспортами

Во время Первого игорного форума в Херсоне нардеп Олег Марусяк, автор законопроекта о легализации игорного бизнеса, признался OBOZREVATEL, что в рабочую группу входит эксперт в сфере игорного бизнеса, владелец компании First National Lotteri Ltd Борис Баум.

Неофициально нардепы рассказывают: Баум приходил на заседания комитета и якобы от имени президента объяснял, зачем нужно легализовать "игорку" и как будет работать бизнес.

Участники бизнеса уверены: цель Баума была запустить рынок в своих собственных интересах. Вскоре стало известно, что именно его кандидатуру рассматривают на должность главы новой Комиссии по регулированию азартный игр в Украине.

Борис Баум

Он получил гражданство Украины в 2020 году, о чем сообщил журналистам. Через день стало известно, что Баум до сих пор пользуется документом, который похож на латвийский паспорт. Его продемонстрировал сам Баум. При этом двойное гражданство запрещено украинским законодательством.

Баум до и после войны работал с российско-украинской группой VS Energy. Он, в частности, входил в наблюдательный совет Никопольского завода ферросплавов. Также у Баума была кипрская фирма, которую связывали с Первой национальной российской лотереей. Он называл ее неактивной.

Связан с криминалом и получил гражданство с помощью Тимошенко

В РФ Борис Баум тесно связан с криминальными кругами, заявляют в СМИ. Он 15 лет занимал руководящие должности в компаниях, которые тесно связаны с криминальным бизнесом. Среди этих компаний ВС "Энержи Интернешинал”

МВД Украины, как сообщают в СМИ, компания проходит по делу №12015000000000114 от 11.03.2015 года, по фактам присвоения государственных средств должностными лицами компании ВС "Энерджи Интернешнл". В ходе досудебного расследования установлено, что должностными лицами указанных компаний и подконтрольных им субъектам предпринимательской деятельности осуществлялись хищения бюджетных средств путем изъятия собственного капитала в пользу других лицензиатов для бесплатной компенсации расходов понесенных подконтрольными обленерго. Но вместо того, чтобы ответить перед законом за махинации, Баум пристроился лоббировать свои интересы в комиссию по законопроекту об игорном бизнесе в Украине.

Как утверждает журналистка Светлана Крюкова, Баум получил гражданство с помощью Кирилла Тимошенко. Президент действительно имеет право предоставить гражданство, однако, на сайте президента нет опубликованного распоряжения о предоставлении гражданства Борису Бауму.

OBOZREVATEL письменно обратился в правоохранительные органы с просьбой объяснить, каким образом с помощью гуманитарных грузов в Украину доставлялся коммерческий товар, а также по какой причине и при каких обстоятельствах Баум стал гражданином Украины