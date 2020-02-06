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7 февраля • обновлено в 07:45
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"Бац и исчез!" Блогер высмеял "прорыв" с новыми трамваями в Донецке

39.5т
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В Донецке новый трамвай, на котором пиарились оккупационные власти "ДНР", так и не был запущен.

"Хотите знать, что там с донецким трамваем? Тем самым, который строили-строили, и даже на почтовых марках печатали, а потом бац – и он исчез!" – пишет в Telegram-канале блогер Фашик Донецкий.

"Ничего, все нормально, стоит в депо. Сами трамвайщики говорят, что вагон реально классный, современный", – отметил он.

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"Как неудобно получилось", – иронизирует блогер.

В Донецке новый трамвай, на котором пиарились оккупационные власти "ДНР", так и не был запущен

В Донецке новый трамвай, на котором пиарились оккупационные власти "ДНР", так и не был запущен

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее "власти" так называемой ДНР запустили пригородный поезд из оккупированного Донецка в Еленовку.

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Автор
Виктор Калиненко
Место
Украина Донецк
Тег
Новости ДНР
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Комментарии
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Яблонская Тамила
Яблонская Тамила
Авторам нужно перечитать басни Крылова. И не печатать всякую низкопробную чепуху.
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Busikin Rem
Busikin Rem
Не тупи, лучше спроси у Чепушилы почему нет трамвая на линии в Донецке и чё за гиперпул ходит на Еленовку из Донецка ввиде кукушки и одного вагона!
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hunt andres
hunt andres
Не сцыте. Пойдет. Вы бы со своей укрзализнецей да борисподьским вагоном разобрались)
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