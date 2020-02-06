"Бац и исчез!" Блогер высмеял "прорыв" с новыми трамваями в Донецке

В Донецке новый трамвай, на котором пиарились оккупационные власти "ДНР", так и не был запущен.

"Хотите знать, что там с донецким трамваем? Тем самым, который строили-строили, и даже на почтовых марках печатали, а потом бац – и он исчез!" – пишет в Telegram-канале блогер Фашик Донецкий.

"Ничего, все нормально, стоит в депо. Сами трамвайщики говорят, что вагон реально классный, современный", – отметил он.

"Как неудобно получилось", – иронизирует блогер.

В Донецке новый трамвай, на котором пиарились оккупационные власти "ДНР", так и не был запущен

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее "власти" так называемой ДНР запустили пригородный поезд из оккупированного Донецка в Еленовку.

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