"Батьківщина" в Конституционном суде будет добиваться отмены закона о казино

Партия "Батьківщина" обратится в Конституционный Суд, чтобы оспорить закон об игорном бизнесе, который подписал президент Владимир Зеленский.

Об этом лидер партии Юлия Тимошенко сообщила на своей странице в Facebook.

Она отметила, что Зеленский подписал закон даже несмотря на то, что его собственные депутаты просили наложить вето, так как "наголосовали таких поправок, которые являются взаимоисключающими".

"Это еще одно преступление против украинского народа. Зеленский рассказывает о каких-то заоблачных деньгах, которые поступят в бюджет, и умалчивает, сколько своих заработанных денег должны потратить для этого украинцы, сколько судеб будет разрушено из-за болезни, признанной официально, – лудомании", – подчеркнула Тимошенко.

Лидер партии отметила, что "Батьківщина" выступала категорически против превращения нашего государства в страну казино и игровых автоматов.

"Наши местные депутаты начали провозглашать территории своих общин свободными от игорного бизнеса – такую возможность им дает закон о местном самоуправлении", – заметила председатель партии.

"Закон об игорном бизнесе, протянутый и подписанный Зеленским – вредный, преступный, аморальный и противоречит Конституции", – резюмировала Тимошенко.

"Батьківщина" обжалует закон об игорном бизнесе в КС Facebook Юлии Тимошенко

Как сообщал OBOZREVATEL, 14 июля Верховная Рада во втором чтении и в целом приняла закон, которым легализовала казино в Украине. Однако его подписание почти сразу заблокировали.

21 июля Верховная Рада отклонила все проекты постановлений об отмене закона о легализации казино.

Позже стало известно, что в финальном тексте закона о легализации азартных игр появилась норма о возможности располагать их в 4-звездочных отелях.

Стало известно, что казино в Украине откроют не раньше конца 2020 года и не позднее чем летом 2021-го.

11 августа Зеленский подписал закон.