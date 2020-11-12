Железняк обвинил 'Батьківщину' в корыстном голосовании за бюджет-2021

Фракция "Батьківщина" проголосовала за бюджет на 2021 год в обмен на назначение Андрея Власенко на должность и.о. главы правления Государственной продовольственно-зерновой корпорации.

Об этом в своем телеграмм-канале написал нардеп от "Голоса" Ярослав Железняк. До своего назначения Власенко был депутатом Николаевского областного совета от "Батьківщини".

"Вроде бы, что общего между голосованием за Бюджет в первом чтении и назначением менеджмента зерновой госкомпании... Естественно, большое доброе сердце. Love is... когда 19 сердец бьются в унисон", – написал Железняк.

Одиозное назначении состоялось на заседании Кабинета министров в среду, 11 ноября. Ранее Власенко уволили с должности главы "Укрліктрави" из-за неэффективности и плохих финансовых результатов.

Как сообщает "Слово і діло", с сайта Министерства экономики удалили сообщение от 26 октября о том, что Власенко был уволен из-за ненадлежащего выполнения служебных обязанностей и неудовлетворительного финансово-хозяйственного состояния предприятия.

"На основании служебного расследования, информации о неудовлетворительном финансово-хозяйственном состоянии предприятия, а также в связи с ненадлежащим исполнением своих служебных обязанностей, был уволен начальник ГП "Укрліктрави" Андрей Власенко", – говорилось в сообщении пресс-службы Минэкономики, которое сохранилось в кэше Google.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Украине 5 ноября 275 голосами приняли законопроект о бюджете страны в первом чтении. Большинство из тех, кто поддержал законопроект, – "слуги народа" (209 голосов). В то же время ОПЗЖ, Европейская солидарность и "Голос" документ не поддержали.

Бывшие министры и экономические эксперты заявили, что проект бюджета-2021 в первом чтении приняли с учетом "очень оптимистичного" прогноза роста ВВП, слишком высокой инфляции и самого высокого в истории кредита.