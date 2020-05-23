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23 мая • обновлено в 11:41
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Банковский закон вступил в силу: что изменит документ, на котором настаивал МВФ

  • С 23 мая вступает в силу резонансный банковский закон

  • На его принятии настаивал МВФ. Это было одним из условий получения Украиной нового транша

  • Главный пункт закона запрещает возвращать обанкротившиеся банки их владельцам даже через суд

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В субботу, 23 мая, вступил в силу резонансный банковский закон, необходимый для сотрудничества Украины с Международным валютным фондом.

Об этом сообщает OBOZREVATEL. Документ еще называют "законом про ПриватБанк" и "антимошенническим". Накануне его обнародовали в парламентской газете "Голос Украины". Согласно документу, он вступает в силу со дня, следующего за днем его опубликования, то есть сегодня.

Вступил в силу банковский закон

Вступил в силу банковский закон

Главное из документа:

  • запрещает возвращать обанкротившиеся банки их владельцам даже через суд;

  • запрещает возвращать такие финучреждения на рынок: если суд отменит решение НБУ, ликвидация не прекращается, продажа активов и выплаты вкладчикам продолжаются;

  • определяет процедуру получения компенсации акционерами обанкротившихся банков, размер которой определяет международный аудитор;

  • меняет процедуру обжалования решений НБУ о выводе банков: суды не смогут подвергать сомнению расчеты регулятора о банках, но смогут признать недействительным решение Нацбанка;

  • меняет механизм передачи активов переходному и принимающему банку: теперь процесс длится несколько дней, а не месяцы.

Как сообщал OBOZREVATEL, Верховная Рада приняла закон о банках №2571-д 13 мая. После этого в парламент внесли два проекта постановлений, которые блокировали подписание закона спикером и главой государства. Однако 19 мая депутаты отказались их поддержать.

Через два дня председатель парламента Дмитрий Разумков подписал этот закон и передал на подпись президенту. В тот же день, 21 мая, документ вернули в Раду с подписью Владимира Зеленского.

На подписание закона сразу отреагировали в МВФ. Директор пресс-офиса фонда Джерри Райс заявил, что документ "усиливает процесс урегулирования в банковской сфере и обеспечивает гарантии использования государственных ресурсов".

В свою очередь в Нацбанке назвали подписание закона о банках важной вехой на пути Украины к новой программе сотрудничества с МВФ.

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Автор
Валентина Гембарская Валентина Гембарская
Место
Украина
Теги
Законодательство ПриватБанк МВФ
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