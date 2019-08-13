Банковские карты в опасности: аферисты придумали нестандартную схему обмана

Аферисты придумали новый и нестандартный способ телефонного мошенничества.

Злоумышленники в телефонном разговоре представляются сотрудниками банка, однако не требуют рассказать конфиденциальные данные банковских карт, сообщает "Российская газета".

В частности, аферисты заявляют, что кредитная организация узнала о попытке несанкционированно вывести средства со счета в другом регионе.

Они сообщают, что заблокировали попытку списания денег, и предлагают сверить устройства, которые имеют доступ к личному кабинету. Далее мошенники узнают, пользуется ли клиент операционной системой Android или IOS.

Впоследствии злоумышленники предлагают помочь отключить систему, которой не пользуется клиент с помощью программы делегирования доступа teamviewer.

Программа "позволяет подключиться постороннему человеку и совершить любую операцию от вашего лица". Для этого мошенникам необходим id пользователя, с помощью которого они смогут подключиться к смартфону и завладеть конфиденциальной информацией.

"В данном случае доказать попытку несанкционного взлома будет крайне сложно, если не вообще невозможно. Ведь вы добровольно предоставили доступ", – резюмировали журналисты.

Аферисты придумали новый и нестандартный способ телефонного мошенничества

Как сообщал OBOZREVATEL, в Украине мошенники предлагают украинцам от имени ПриватБанка поучаствовать в программе "развития населения" и получить 10 тыс. грн.

Однако те клиенты банка, которые примут участие в несуществующей программе, могут лишиться средств.

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