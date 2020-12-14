Банкротство банков в Украине: счета владельцев во всем мире арестуют

В 2021 году арестуют зарубежные активы владельцев крупных обанкротившихся банков. Речь идет о собственниках "Банка "Дельта", Имексбанка, банка "Национальный кредит" и "Финансы и Кредит".

Об этом заявил заместитель директора-распорядителя Фонда гарантирования вкладов Виктор Новиков, передает "Интерфакс-Украина". По его словам, с финучреждениями уже заключили договора.

"Уже можно сказать год ведется работа с юридическими компаниями в иностранных юрисдикциях. Мы уже по этим банкам в следующем году выходим на заморозку, можно сказать арест активов связанных лиц этих банков, и это уже есть определенный успех", – сказал он.

Он добавил, что по банку "Финансовая инициатива" и ВиЭйБи Банку в первом пуле, а также по Евробанку, Фидобанку и Актабанку во втором, проводятся конкурсы по привлечению услуг иностранных консультантов по вопросам убытков, который причинен этим банкам связанными лицами.

Новиков отметил, что в 2021 году планируются конкурсы еще по 19 банкам.

Как сообщал OBOZREVATEL, 9 декабря генпрокурор Ирина Венедиктова сообщила, что имущество, арестованное в рамках дела о растрате 2,5 млрд грн средств банка "Финансы и кредит", передали АРМА.

В начале декабря 2019 суд разрешил арестовать бывшего народного депутата Константина Жеваго, которого подозревают в растрате имущества банка "Финансы и кредит".

В конце декабря 2019 Национальный банк Украины начал принудительное взыскание 1,5 млрд грн с экс-владельца банка "Финансы и Кредит" олигарха Константина Жеваго.

23 декабря 2019 года бывшему председателю совета директоров АО "Дельта Банк" объявили подозрение в хищении 4,4 млрд грн.

По оценкам Фонда гарантирования вкладов физических лиц, ориентировочная сумма потерь кредиторов в результате доведения до банкротства "Дельта Банка" составляет не менее 24,5 млрд гривен.