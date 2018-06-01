Банкиры назвали главные угрозы финансовой системе Украины

В Украине ключевыми источниками риска для финансовой системы являются коррупция, деятельность правоохранительных органов и судебная система.

Общий уровень риска в финансовом секторе страны банкиры считают средним (48%) или высоким (43%), свидетельствуют данные опроса, опубликованные на сайте Национального банка.

В перечень крупнейших источников нестабильности также попали политическая и социальная ситуация в Украине, состояние сотрудничества с международными финансовыми организациями, состояние защиты прав кредиторов и инвесторов, а также мошенничество и кибернетическая опасность.

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В то же время 64% опрошенных банкиров считают нынешнее состояние финансового сектора Украины удовлетворительным, 23% – плохим, а 14% – хорошим.

Кроме того, почти половина банкиров отметила улучшение состояния финансового сектора за последние полгода, а 10% считают, что оно ухудшилось.

НБУ

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в НБУ рассказали о банках-нарушителях.