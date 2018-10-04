Банки ужесточат контроль: как будут следить за украинцами

В Украине соблюдения банковского правила "знай своего клиента" уже недостаточно. Теперь банкам нужно знать не только своего клиента, но и "клиента своего клиента".

Об этом OBOZREVATEL рассказал финансовый консультант Василий Невмержицкий. Если через банк проходят определенные суммы "на оплату товаров или услуг" от одного предприятия к другому, финансовое учреждение должно знать, что это за контрагент, где находится, чем занимается, действительно ли подписали контракт с их клиентом.

Причем только документами банкиры не ограничиваются. Уже сейчас финансовые учреждения отправляют своих сотрудников по адресу клиента чтобы проверить, действительно ли там находится работающее предприятие.

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В Украине также действуют ограничения и для физических лиц. Например, рассчитаться можно наличными на сумму не больше 50 тыс. грн (если платеж выше – его нужно обязательно проводить через банк). Причем если оплатить услугу или товар на такую сумму, нельзя будет оформить субсидию.

"Если перевод банковский на сумму выше 150 тыс. грн – физические лица должны предоставлять документы. Подтверждать, откуда взялась такая сумма", - объясняет финансовый аналитик Владимир Мазуренко.

Проверка как физических, так и юридических лиц будет ужесточаться, уверены эксперты. Уже сейчас в Украине банки передают информацию о движении средств по личным счетам клиентов, которые открыли счет на свой ФЛП.

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