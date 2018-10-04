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МирСпорт

Банки ужесточат контроль: как будут следить за украинцами

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В Украине соблюдения банковского правила "знай своего клиента" уже недостаточно. Теперь банкам нужно знать не только своего клиента, но и "клиента своего клиента".

Об этом OBOZREVATEL рассказал финансовый консультант Василий Невмержицкий. Если через банк проходят определенные суммы "на оплату товаров или услуг" от одного предприятия к другому, финансовое учреждение должно знать, что это за контрагент, где находится, чем занимается, действительно ли подписали контракт с их клиентом.

Причем только документами банкиры не ограничиваются. Уже сейчас финансовые учреждения отправляют своих сотрудников по адресу клиента чтобы проверить, действительно ли там находится работающее предприятие.

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В Украине также действуют ограничения и для физических лиц. Например, рассчитаться можно наличными на сумму не больше 50 тыс. грн (если платеж выше – его нужно обязательно проводить через банк). Причем если оплатить услугу или товар на такую сумму, нельзя будет оформить субсидию.

"Если перевод банковский на сумму выше 150 тыс. грн – физические лица должны предоставлять документы. Подтверждать, откуда взялась такая сумма", - объясняет финансовый аналитик Владимир Мазуренко.

Проверка как физических, так и юридических лиц будет ужесточаться, уверены эксперты. Уже сейчас в Украине банки передают информацию о движении средств по личным счетам клиентов, которые открыли счет на свой ФЛП.

Напомним, ранее OBOZREVATEL писал, физические-лица предприниматели, которые уже вышли на пенсию по возрасту, могут больше не платить за себя единый социальный взнос (ЕСВ).

Читайте все новости по теме "Банковская система" на OBOZREVATEL.

Тема
Банковская система
Место
Украина
Объект
банк
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