Банки резко снизили ставки по депозитам для украинцев

В Украине средние процентные ставки банков по новым депозитам в гривне для населения снизились на 1%.

В частности, в январе этот показатель составлял 13,8%, а в феврале – 12,8% годовых, свидетельствуют данные Национального банка.

В то же время ставки по новым депозитам для населения в валюте упали с 2,2% до 2,1%.

По итогам прошлого месяца ставки по гривневым депозитам для предприятий снизились с 8,8% до 6,5% годовых.

При этом по валютным депозитам этот показатель снизился с 1,8% до 1,5% годовых.

В Украине средние процентные ставки банков по новым депозитам в гривне для населения снизились на 1%

Как сообщал OBOZREVATEL;

Федеральная резервная система США экстренно снизила базовую процентную ставку для защиты экономики от влияния пандемии коронавируса. В частности, целевой диапазон ставки был снижен на один процентный пункт – до 0-0,25%.

Украинские банки начали снижать процентные ставки по действующим кредитным договорам.

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