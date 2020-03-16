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16 марта • обновлено в 11:50
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Банки резко снизили ставки по депозитам для украинцев

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В Украине средние процентные ставки банков по новым депозитам в гривне для населения снизились на 1%.

В частности, в январе этот показатель составлял 13,8%, а в феврале – 12,8% годовых, свидетельствуют данные Национального банка.

В то же время ставки по новым депозитам для населения в валюте упали с 2,2% до 2,1%.

По итогам прошлого месяца ставки по гривневым депозитам для предприятий снизились с 8,8% до 6,5% годовых.

При этом по валютным депозитам этот показатель снизился с 1,8% до 1,5% годовых.

В Украине средние процентные ставки банков по новым депозитам в гривне для населения снизились на 1%

В Украине средние процентные ставки банков по новым депозитам в гривне для населения снизились на 1%

Как сообщал OBOZREVATEL;

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Автор
Виктор Калиненко
Место
Украина
Тег
Национальный банк Украины
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