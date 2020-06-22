В Украине банки стали активно внедрять финансовый мониторинг клиентов. Он касается всех без исключения – как ФЛП и физлиц, так и юрлиц.

Об этом сказано в материале UBR. Отныне в банке все они должны показать происхождение своих денег.

"Банки начали изучать транзакции украинцев вдоль и поперек после ужесточения правил финансового мониторинга. Больше всего от этого страдают новые клиенты. Если у банкиров появляется малейшее сомнение в происхождении денег, они не только не выдадут их со счета клиенту, но даже не возьмут их себе на депозит", – отмечает издание.

Перечень необходимых документов устанавливается банком в зависимости от вида услуги, например:

снятие со счета;

получение перевода, с ПК/без него, валюта/гривна.

Для получения необходимо подтвердить полномочия (права) на снятие средств (паспорт, доверенность).

Если вопрос касается подтверждения источника средств, то у клиентов физлиц могут потребовать:

декларацию;

справку о зарплате;

договора продажи имущества, дарения, займа (нотариально заверенные) и т.п.

Для юрлиц такими документами могут быть:

финансовая отчетность;

договора и т.п.

Иными словами, просто принести миллион и положить на депозит деньги уже не выйдет.

"Банки стали больше проверять и более придирчиво относиться к происхождению средств. Требуют дополнительные документы о происхождении денег: за что, откуда, оплачены ли налоги, соответствует ли оборот декларации и пр. К примеру, если кто-то заработал за прошлый год официально 100 тыс. грн, то на депозит 200 тыс. положить вряд ли получится – надо будет объясниться", – пояснил советник председателя правления МегаБанка Андрей Львов.

Обычные операции граждан на небольшие суммы не являются объектом финансового мониторинга, уверяют банкиры.

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"Если клиент, например, дважды в день получил на карточку по 5 000 грн от родственника или знакомого – все должно быть нормально. Зачисления на карточные счета клиентов – это обычные операции украинцев и не являются объектом проверок для финансового мониторинга. Зато новый закон смещает акцент на анализ рисковых и крупномасштабных операций на сумму свыше 400 тыс. грн", – заключила исполнительный директор ассоциации НАБУ Елена Коробкова.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Украине банки начали требовать у клиентов расписки во время снятия депозитов свыше 200 тысяч гривен. Причем даже тогда, когда вклады забирают с соблюдением всех условий договоров и своевременно.