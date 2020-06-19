Украинцы не могут снять деньги без расписки: в банках озвучили новые требования

В Украине банки стали требовать у клиентов расписки во время снятия депозитов свыше 200 тысяч гривен. Причем даже в случаях, когда вклады забирают с соблюдением всех условий договоров и своевременно.

Об этом сказано в материале "Страны". Такие меры банкиры объясняют новыми правилами по финансовому мониторингу.

"Банки стали требовать, чтобы предприниматель или частное лицо написали расписку – на что будут потрачены наличные средства. По возможности, с максимальной детализацией. Если с физлицом-предпринимателем это еще как-то можно понять, то простых людей новый подход удивляет и даже шокирует. Ну представьте: вы год назад открыли депозит, прошли в банке финансовый мониторинг, положили на счет 210 тысяч грн. А теперь пришли по сроку забирать свой вклад, а вам задают два вопроса: почему вы снимаете средства со счета и на что их потратите? Устных ответов недостаточно – нужно писать расписку", – пояснил финансовый аналитик Василий Невмержицкий.

По его словам, такие меры пока ввели не во всех банках, но во многих.

Расписки требуют в рамках новых принципов рискоориентированного подхода, который банки обязали внедрять по новому закону о финансовом мониторинге (361-IX), вступившему в силу с 28 апреля 2020 года. А также в связи с постановлением Нацбанка №65, принятым под него и вступившим в силу 22 мая.

Что предусмотрено законом

Закон внедряет правило, которым в Украине запрещают денежные переводы свыше 5 тысяч грн без идентификации личности. Человек должен либо предъявить документы, либо использовать банковскую карту. А постановлением №65 внедряет более 70 индикаторов подозрительных операций, действий и поведения клиентов.

"Во всех этих документах нет ни слова об обязательном написании людьми объяснительных при снятии наличных со счетов. Однако там выписано требование НБУ к банкам внедрять рискоориентированный подход", – поясняется в материале.

В одном из банков уточнили, что снятие более 200 тысяч грн – это одно из его проявлений.

"Не всегда понятно, каких именно требований от нас ждут, когда говорят о таком понятии, как рискоориентированный подход. Поэтому постоянно консультируемся на этот счет с Национальным банком. Ведь именно он контролирует ситуацию и выписывает нам штрафы, когда мы что-то не так внедряем. Именно работники НБУ в ходе последней консультации посоветовали собирать расписки с клиентов, снимающих более 200 тыс. грн, по разным причинам и в конце действия депозита – тоже. Рекомендация была устной, но мы решили прислушаться. Никто не хочет платить Нацбанку штрафы", – рассказал заместитель председателя одного из банков на правах анонимности.

По словам финансистов, клиенты крайне недовольны, когда с них требуют расписки за снятие средств, однако документ составляют. Ведь кассир без такой бумаги отказывается выдавать средства.

"Это не единственное новое требование финансового мониторинга в последнее время. На рынке ходят упорные слухи о том, что банки, входящие в крупные финансово-промышленные группы, под видом ужесточения финансового мониторинга занялись откровенным промышленным шпионажем. Сначала они запрашивают у своих компаний-клиентов дополнительные данные по контрактам: от детализированной документации (с приложениями) и спецификаций до бизнес-планов на месяц/год. А затем копируют интересную информацию и передают акционерам, работающим в тех же сегментах рынка и являющихся конкурентами клиентов, обслуживаемых в банке", – сказано в материале.

Эксперты пояснили, что доказать подобные вещи крайне сложно, поэтому бизнесмены просто стараются перейти на обслуживание в другие банки, чтобы их бизнес не страдал от подобных действий.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Украине c 28 апреля вступили в силу новые правила контроля за переводами. Зарабатывать нелегально и получать деньги на карту стало сложнее, а у банков появился повод проверить своих клиентов.

Когда стоит показать документы банку: