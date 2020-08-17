Банк Альянс откроет кредитные линии для МСБ и агросектора

Украинский малый и средний бизнес, а также аграрный сектор смогут воспользоваться кредитами на развитие своей деятельности от Банка Альянс.

Об этом рассказала председатель правления Банка Альянс Юлия Фролова в интервью Liga.net.

Это станет возможным в рамках проектов с Европейским инвестиционным банком (ЕИБ) "Основной кредит для малых и средних предприятий и компаний со средним уровнем капитализации" и "Основной кредит для аграрной отрасли – Украина".

Юлия Фролова

По ее словам, средства ЕИБ на общую сумму €20 млн будут направляться Банком на кредитование средне- и долгосрочных инвестиционных потребностей (до 10 лет) и среднесрочного оборотного капитала (от 2 лет) предприятий частного сектора экономики Украины.

"Надеюсь, на этом наше сотрудничество не закончится, и в случае успешной реализации первых проектов мы рассчитываем на возможное увеличение объемов финансирования", – подчеркнула Юлия Фролова.

Программа "Основной кредит для аграрной отрасли – Украина" – предусматривает возможность получения инвестиционных кредитов сроком до 10 лет на финансирование проектов с целью улучшения цепочки создания добавочной стоимости для зерновых и масличных культур, рыбного хозяйства и аквакультур в Украине.

"Иными словами, предприятия, которые производят готовый продукт или услуги в данной цепочке, например, сам агропроизводитель, поставщики агросектора, логистические и складские компании, а также переработчики могут рассчитывать на получение кредита", – уточнила Фролова.

Срок кредитования по программе "Основной кредит для малых и средних предприятий и компаний со средним уровнем капитализации" –до 5-ти лет. При этом программа рассчитана на реальный сектор экономики без специализации бизнеса.

"Таким образом, заявки на кредитование могут предоставляться предприятиями практически без ограничения по отраслям, за исключением изначально запрещенных видов деятельности", – добавила предправления Банка Альянс.

Напомним, в июле 2020 года Банк Альянс получил статус банка-участника Программы финансирования ЕИБ, направленной на поддержку реального сектора экономики и развитие малого и среднего бизнеса Украины.

23 июля 2020 между Банком Альянс, Министерством финансов Украины и Государственным экспортно-импортным банком Украины, было заключено трехстороннее соглашение, которое предусматривает предоставление кредитов в рамках проектов ЕИБ "Основной кредит для малых и средних предприятий и компаний со средним уровнем капитализации" и "Основной кредит для аграрной отрасли – Украина".