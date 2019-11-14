Сим-карты по паспорту: СБУ захотела ввести серьезные ограничения для украинцев

Глава Службы безопасности Украины Иван Баканов заявил, что сим-карты нужно продавать исключительно по паспортам.

В частности, так Баканов отреагировал на почти ежедневные сообщения анонимов о "минировании" метро, сообщает "Главком".

"Большинство таких сообщений действительно поступают с оккупированных территорий, но не все: случается, что и с подконтрольной Украине территории. Нужны изменения в законодательство, которые не всем понравятся: продавать сим-карты по паспорту", – отметил он в интервью.

"Если карта будет продана по паспорту, "выйти" на "минера" будет проще. Однако и это не решит проблему полностью, потому что часто сообщения о минировании присылают по электронной почте", – резюмировал Баканов.

Так Баканов отреагировал на почти ежедневные сообщения анонимов о "минировании" метро

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