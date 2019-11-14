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14 ноября • обновлено в 12:34
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Сим-карты по паспорту: СБУ захотела ввести серьезные ограничения для украинцев

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Глава Службы безопасности Украины Иван Баканов заявил, что сим-карты нужно продавать исключительно по паспортам.

В частности, так Баканов отреагировал на почти ежедневные сообщения анонимов о "минировании" метро, сообщает "Главком".

"Большинство таких сообщений действительно поступают с оккупированных территорий, но не все: случается, что и с подконтрольной Украине территории. Нужны изменения в законодательство, которые не всем понравятся: продавать сим-карты по паспорту", – отметил он в интервью.

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"Если карта будет продана по паспорту, "выйти" на "минера" будет проще. Однако и это не решит проблему полностью, потому что часто сообщения о минировании присылают по электронной почте", – резюмировал Баканов.

Так Баканов отреагировал на почти ежедневные сообщения анонимов о "минировании" метро

Так Баканов отреагировал на почти ежедневные сообщения анонимов о "минировании" метро

Как сообщал OBOZREVATEL:

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Персона
Иван Баканов
Место
Украина
Тег
Служба безопасности Украины
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Тымчук Виктор
Тымчук Виктор
Вы попробуйте купите СИМ карту без паспорта в США или странах ближнего востока,или Европы. Поднимать вой ради воя,или по науськиванию персонажа ужодящего в небытие-это наверно и есть гіднисть
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a alexeyon
a alexeyon
так если могут по эл. почте, зачем тогда симки по паспорту ?????
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Ткаченко Максим
Ткаченко Максим
a alexeyon, Так электронную почту тоже по паспорту :-) Как за поребриком в ЧебуРашке.
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