Сим-карты по паспорту: СБУ захотела ввести серьезные ограничения для украинцев

Глава Службы безопасности Украины Иван Баканов заявил, что сим-карты нужно продавать исключительно по паспортам.
В частности, так Баканов отреагировал на почти ежедневные сообщения анонимов о "минировании" метро, сообщает "Главком".
"Большинство таких сообщений действительно поступают с оккупированных территорий, но не все: случается, что и с подконтрольной Украине территории. Нужны изменения в законодательство, которые не всем понравятся: продавать сим-карты по паспорту", – отметил он в интервью.
"Если карта будет продана по паспорту, "выйти" на "минера" будет проще. Однако и это не решит проблему полностью, потому что часто сообщения о минировании присылают по электронной почте", – резюмировал Баканов.
Так Баканов отреагировал на почти ежедневные сообщения анонимов о "минировании" метро
Как сообщал OBOZREVATEL:
В Киеве 18 сентября в связи с анонимным звонком о "заминировании" перекрыли движение от станции метро "Днепр" до "Лесной".
А уже в четверг, 19 сентября, полиция города получила анонимное сообщение о взрывных устройствах на всех мостах, в родильных домах и ТРЦ в столице.
В Киеве неизвестные заявили о "заминировании" в ТРЦ "Проспект" возле станции метро "Черниговская".
В городе на синей ветке метро в среду утром, 16 октября, произошел настоящий коллапс. Поезда прекращали движение между остановками, а на станциях образовались огромные толпы людей.
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