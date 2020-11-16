Байден пойдет на серьезные поблажки по "Северному потоку-2", – Пономарев

Российский оппозиционер Илья Пономарев заявил, что избрание Джо Байдена президентом Соединенных Штатов приведет к существенным поблажкам по "Северному потоку-2".

"Практически 99% вероятности, что Байден с этой темы слезет. Снимать они вряд ли какие-то санкции будут, это не по-пацански, но дальше давить тоже не будут", – заявил Пономарев в эфире телеканала "Свободный".

По его словам, США не намерены продолжать ухудшать отношения с Германией.

"Есть целый ряд причин. И главная из этих причин – Америка заинтересована в укреплении отношений с Германий и убирании из этих отношений конфликтных точек. В этой ситуации злить Германию санкциями, мне кажется, недальновидно", – резюмировал Пономарев.

"Северный поток-2" пойдет в обход транзитных государств – Украины, Беларуси, Польши и других восточноевропейских стран – через исключительные экономические зоны и территориальные воды России, Финляндии, Швеции, Дании и Германии.

Проект оценивается в 9,5 млрд евро. Его реализует "Газпром" в альянсе с европейскими компаниями Engie, Uniper, OMV, Shell, Wintershall. Они взяли на себя обязательства профинансировать "Северный поток-2" суммарно на 50%, то есть на 950 млн евро каждый. "Газпром" предоставит вторую половину средств – 4,75 млрд евро.

Украина, Польша, страны Балтии и США критикуют СП-2. По их мнению, ЕС может попасть в зависимость от российского газа. Украина также не хочет потерять роль транзитера газа. В этом случае она лишится 3 млрд ежегодного дохода. Берлин обещает гарантировать транзит через Украину даже после строительства газопровода.

Работы по строительству "Северного потока-2" приостановлены из-за санкций США в отношении европейских подрядчиков, которые вступили в силу в декабре 2019 года.

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