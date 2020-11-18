В гроб "Северного потока-2" забьют последний гвоздь: при Байдене проект Кремля могут остановить навсегда

Российский газопровод "Северный поток-2" может навсегда превратиться в один из самых масштабных недостроев мира. Действующие американские санкции уже привели к тому, что ни один из трубоукладчиков не соглашается достроить последние километры.

При этом США уже готовят новую порцию санкций, которые значительно расширят ограничения. О том, что может измениться после вступления Джо Байдена в должность президента и какова судьба одного из самых масштабных проектов Кремля – читайте в материале OBOZREVATEL.

Как на санкции повлияет Джо Байден?

Здесь мнения экспертов расходятся. К примеру, российский оппозиционер Илья Пономарев заявил OBOZREVATEL, что Джо Байден не поддерживает развитие сланцевой добычи газа в Америке, поэтому может спустить на тормозах санкции "Северного потока-2".

США в первую очередь преследуют собственные интересы: чем меньше в Европе российского газа, тем больше потребность в американском сланцевом топливе. Украине же выгодно, чтобы ЕС использовали именно российский газ, но чтобы он доставлялся не по новому газопроводу, а по уже существующему нашему. Это – миллиардные доходы в бюджет и зависимость государства-агрессора от украинской инфраструктуры.

Сейчас же США и Украина – союзники: обеим странам выгодно остановить проект. Но если у нас таковых рычагов нет, то американские санкции могут испугать практически любую европейскую компанию. В то же время партнер консалтинговой компании RusEnergy Михаил Кутихин уверен: президент США не принимает решения, вводить санкции или нет.

Мол, это дело Конгресса, а там уже все важные санкции давно согласовали. "Мы видим, что все санкции, которые были назначены уже, и санкции, которые анонсируются на 2021 год, исходят из Конгресса, а не от президента. Президент Трамп еще мог тормозить введение санкций, но Байден, я думаю, против Конгресса не пойдет. Все, что предписывается, он будет делать. Снижается торможение", – рассказал он в комментарии OBOZREVATEL.

Северный поток-2 Nord Steam 2

Газопровод остановят новые санкции?

Новые санкции против страховых компаний – "дополнительные гвозди в гроб "Северного потока-2", рассказывают в Rusenergy. Мол, в мире нет ни одного трубоукладчика, который решился бы пойти против США. Попадание в санкционные списки может означать конец бизнесу.

"Остановили проект еще в декабре. Даже первых санкций было достаточно, чтобы остановить строительство. Сейчас же санкции усугубляют: их распространяют и на компании, которые обслуживают, и на компании, которые страхуют. Они как бы мало чего добавляют, но фактически это дополнительный гвозди в гроб проекта", – говорит Кутихин.

"Когда у меня спрашивают, достроят ли "Северный поток-2", я отвечаю встречным вопросом: а вы знаете хотя бы одного трубоукладчика в мире, который бы решился пойти против США?" – говорит Кутихин.

Даже если Кремль найдет того, кто согласится достроить газопровод и прекратить свое существование, нужно найти еще и страховщика, и компанию, которая проведет сертификацию. Новый пакет санкций, который включат в бюджет обороны США, распространит ограничения и на эти обслуживающие компании.

А без страхования и сертификации работать трубоукладчики в датских водах не смогут. Более того, если Россия найдет выход и из этой ситуации, США могут расширить пакет ограничений.

Вместе с тем в строительстве газопровода участвовали и немецкие компании. Германия с одной стороны осуждает Кремль за войну против Украины, за аннексию Крыма, за вмешательство в политику других стран, а с другой – поддерживает самый масштабный энергетический проект – российский "Северный поток-2".

"От того, будет ли достроен "Северный поток-2", зависит, получит ли нынешняя политическая сила (политсила госпожи Меркель) поддержку на следующих выборах", – пояснил эксперт в вопросах энергетики Геннадий Рябцев.

Что думает о "Северном потоке-2" Байден?

Российские лоббисты рассчитывали, что Байден продолжит проевропейскую политику Барака Обамы, не захочет ссориться с Германией и в связи с этим не будет способствовать санкциям. Сам Байден во время избирательной кампании не делал громких заявлений о том, как относится к российскому проекту. Хотя здесь важно отметить, что большинство американцев волнует, что происходит в их собственной стране, какова будет налоговая политика, как будут выходить из экономического кризиса и бороться с пандемией и ее последствиями.

Правда, еще в 2016-м Байден один из первых среди высокопоставленных американских политиков сказал, что новый проект – плохая идея. "Ни одна из стран не должна использовать энергию в качестве оружия. "Северный поток-2" – это плохая сделка для Европы", – процитировали Reuters слова будущего президента США.

Стоит напомнить, что после победы Дональда Трампа многие российские аналитики прогнозировали улучшение отношений между США и Россией и смягчение санкционной политике. В результате же оказалось, что именно его администрация наиболее жестко выступала за остановку газопровода.

Теперь же может оказаться, что последние гвозди в гроб "Северного потока-2" забьют именно при президентстве Байдена. В сложившейся ситуации, когда все важные санкции уже согласованы Конгрессом, даже если новый глава американского государства займет более сдержанную позицию по отношению к Кремлю, "Северному потоку-2" это все равно не поможет.