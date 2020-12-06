Бахматюк предлагал вложить в VAB Банк $200 млн, но активы банка продали всего за 8 млн

Аграрный бизнесмен и бывший акционер VAB Банка Олег Бахматюк рассказал, что системные украинские банки можно было уберечь от уничтожения во время "банкопада" 2014-2017 годов, однако бывшая глава НБУ Валерия Гонтарева не дала этого сделать.

Об этом он рассказал во время интервью телеведущему 112 канала Дмитрию Спиваку. По его словам, уничтожение украинских банков привело к падению украинской экономики на 20%, а активы уничтоженных банков затем были реализованы на аукционах Фонда гарантирования вкладов за незначительную часть их стоимости, передают "Украинские новости".

Бизнесмен рассказал, что план цивилизованного решения по вопросам с кризисом банковской сферы в 2014 году обсуждался во время совещаний у тогдашнего президента Петра Порошенко. Несмотря на то, что эту идею поддержали все, кроме Гонтаревой, план так и не был реализован, что нанесло огромный ущерб экономике.

"По "ВиЭйБи Банку" было совещание у Порошенко. Был подписан протокол мной, министром финансов Шлапаком, премьер-министром Яценюком, первым заместителем Гонтаревой Писаруком, самой Гонтаревой. Принимал участие и тогдашний руководитель Укргазбанка Кирилл Шевченко. Мы тогда обсуждали идею, которую, считаю, можно было воплотить как прототип действий для каждой подобной ситуации с системными банками (а VAB Банк был системным банком). Как акционер я предлагал отдать весь банк Укргазбанку, вношу 200 млн долларов – во столько тогда оценивались мои кредиты – на депозитный счет Укргазбанка. А дальше Укргазбанк максимально вытягивает возможности с VAB Банка под гарантии возврата средств мной, как акционером. Это цивилизованный путь отхода акционера", – рассказал бизнесмен.

По его словам, в поддержку такой идеи выступили все, кроме Гонтаревой.

"В ответ мы получили уничтожение банка. Через 4 года Фонд гарантирования вкладов продал все активы банка за 8 млн долларов", – заключил Бахматюк.

Напомним, что в результате так называемого "банкопада" в 2014-2017 годах с рынка были выведены около 90 украинских банков. Тогдашний директор-распорядитель Фонда гарантирования вкладов физлиц Константин Ворушилин заявлял, что неплатежеспособности могли избежать до 40 финансовых учреждений. В частности, по мнению чиновника, при желании Нацбанка можно было сохранить банки Бахматюка и Жеваго.