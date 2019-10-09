Один из крупнейших мобильных операторов Украины хочет купить Азербайджан

Азербайджанский телеком-оператор Bakcell выразил желание выкупить второй по величине оператор мобильной связи в Украине "Vodafone".

Об этом сообщила государственный уполномоченный Антимонопольного комитета Украины Мария Процишин, передает "Интерфакс-Украина".

По ее словам, Bakcell уже подал на концентрацию. Дата рассмотрения заявления будет известна после того, как глава АМКУ определит уполномоченного по нему.

Азербайджанцы могут выкупить "Vodafone Украина" Антикор

Bakcell – основанный в 1994 году азербайджанский оператор мобильной связи и ведущий провайдер мобильного интернета в Азербайджане, работает в стандартах GSM, UMTS и LTE.

Сейчас "Vodafone Украина" на 100% принадлежит Prelludium B.V. и является частью международной группы МТС, акции которой котируются на Нью-Йоркской фондовой бирже.

Азербайджанцы могут выкупить "Vodafone Украина" independent.ie

Ранее OBOZREVATEL писал, что украинцев ожидает подорожание мобильной связи.

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