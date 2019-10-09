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10 октября • обновлено в 05:00
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Один из крупнейших мобильных операторов Украины хочет купить Азербайджан

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Азербайджанский телеком-оператор Bakcell выразил желание выкупить второй по величине оператор мобильной связи в Украине "Vodafone".

Об этом сообщила государственный уполномоченный Антимонопольного комитета Украины Мария Процишин, передает "Интерфакс-Украина".

По ее словам, Bakcell уже подал на концентрацию. Дата рассмотрения заявления будет известна после того, как глава АМКУ определит уполномоченного по нему.

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Азербайджанцы могут выкупить "Vodafone Украина"

Азербайджанцы могут выкупить "Vodafone Украина"

Антикор

Bakcell – основанный в 1994 году азербайджанский оператор мобильной связи и ведущий провайдер мобильного интернета в Азербайджане, работает в стандартах GSM, UMTS и LTE.

Сейчас "Vodafone Украина" на 100% принадлежит Prelludium B.V. и является частью международной группы МТС, акции которой котируются на Нью-Йоркской фондовой бирже.

Азербайджанцы могут выкупить "Vodafone Украина"

Азербайджанцы могут выкупить "Vodafone Украина"

independent.ie

Ранее OBOZREVATEL писал, что украинцев ожидает подорожание мобильной связи.

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Место
Украина
Тег
мобильный оператор
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Кристина Стефанова
Кристина Стефанова
Оператор хочет купить Азербайджан? Или Азербайджан оператора? Гении заголовков
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Николаев Олег
Николаев Олег
Это хорошо, что российские деньги входят из Украины. Им есть применение в других местах.
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Pavlov Pavel
Pavlov Pavel
Дожились - Азербайджан выкупает оператора высокотехнологичной отрасли в Украине. Позор стране, если эту территорию ещё можно назвать страной.
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