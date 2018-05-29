Азербайджан запустил газопровод в обход России

Президент Азербайджана Ильхам Алиев дал старт работе "Южного газового коридора", по которому газ будет транспортироваться в Европу в обход России.

Церемония запуска азербайджанского проекта состоялась на Сангачальском терминале, сообщает "Интерфакс".

"Южный газовый коридор" предусматривает создание трубопроводной инфраструктуры для транспортировки в Европу через Турцию азербайджанского газа, добываемого в рамках Стадии-2 разработки месторождения Шах-Дениз.

Поставки азербайджанского газа в Европу ожидаются в 2020 году в объеме 10 млрд кубометров. Помимо этого, еще 6 млрд кубометров азербайджанского газа будет поставляться в западные регионы Турции.

Стоимость проекта оценивается в более чем 40 млрд долларов.

Как сообщал OBOZREVATEL, Германия выделила кредитную линию в размере 1,2 млрд евро под финансирование газопровода "Южный газовый коридор".