Авторитеты из Петербурга: в России вскрыли путинских экспортеров газа Украине

К компании, которая с начала 2000-х годов стала главным поставщиком газа из Туркменистана в Украину, имеют отношение трое петербуржцев, которых связывают с криминальным миром и окружением президента РФ Владимира Путина.

Почти 20 лет назад "Газпром" заключил контракт с малоизвестной компанией "Итера" на перепродажу туркменского газа в Украину по газпромовским трубам.

Весной 2001 года глава "Газпрома" Рем Вяхирев покинул свой пост, и "Итера" лишилась полномочий поставщика туркменского газа в Украину - но только для того, чтобы они были переданы другому посреднику - некой Eural Trans Gas. Предполагалось, что "Газпром" должен был стать соучредителем ETG, но потом газовый монополист отказался от этой идеи, говорится в статье российского издания "Дождь".

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Как отмечает издание, ETG называли "одним из самых загадочных явлений эпохи Алексея Миллера".

Доля Eural Trans Gas в поставках импортного газа в Украину была даже больше, чем у "Газпрома" - 57% против 43%. Более того, "Газпром" выдал Eural Trans Gas кредит на $70 млн, еще $227 млн компания получила от "Внешэкономбанка" под гарантии "Газпрома".

Кто стоит за ETG, было неизвестно. Компанию создали в 2002 году трое граждан Румынии и израильтянин, который называл себя адвокатом Семена Могилевича - российско-украинского бизнесмена и авторитета, который входил в десятку самых разыскиваемых ФБР преступников. Потом владельцем себя объявил украинский олигарх Дмитрий Фирташ, отмечает издание.

Однако, к этой компании имеют отношение трое авторитетных петербуржцев, которых связывают и с криминальным миром, и с окружением Путина. Dema Trustees и Dema Nominees опосредованно владеют долей в Петербургском нефтяном терминале - одном из крупнейших на Балтике, за которым стоят фигуры Ильи Трабера, Сергея Васильева и Дмитрия Скигина. Одним из учредителей ПНТ числился Морской порт Санкт-Петербург, владельцем которого в 1990-е считался Трабер. Нынешний глава "Газпрома" Миллер в то время был директором по инвестициям в компании Трабера ОБИП, управляющей портом, а Александр Дюков сейчас - глава "Газпром-нефти", был гендиректором самого порта. И до Морского порта Миллер был подчиненным у Дюкова - тот возглавлял ПНТ, Миллер был его замом.

Так же как Eural Trans Gas когда-то сменила "Итеру" в качестве посредника между Украиной и "Газпромом", Росукрэнерго в 2005 году сменила ETG. Вскоре началась газовая война с Украиной и Киев требовал, чтобы "Газпром" отказался от услуг посредника.

В конце 2008 года "Газпром" и "Нафтогаз" подписали соглашение, которое предусматривало поставки газа без каких-либо посредников.

Компании, связанные с питерскими авторитетами, и сейчас имеют бизнес в Украине, отмечает издание. Например, Suzel Enterprises Limited, принадлежащая формально некой жительнице Кипра, до 2014 года была опосредованным владельцем доли в ПНТ, а сейчас стоит за компаниями Скигина-младшего вместе с еще одной кипрской компанией - Heico Ventures Limited. Выяснилось, что эти две компании опосредованно владеют долей в одной из крупнейших газодобывающих компаний Украины - "Карпатыгаз".

Компанией "Карпатыгаз" на 100% владеет Misen Enterprises AB, ее половиной акций в свою очередь распоряжается шведская Misen Energy AB. При этом большая часть Misen Energy на самом деле принадлежит кипрским офшорам. Так, 29,6% акций компании Misen Energy AB принадлежит кипрской Norchamo Ltd, которой владеют Heico Ventures Limited и Suzel Enterprises Limited.

Как сообщал "Обозреватель", 28 февраля Стокгольмский арбитражный трибунал вынес решение в пользу НАК "Нафтогаз Украины" по большинству важных вопросов в споре с "Газпромом".

2 марта в "Газпроме" заявили о намерении расторгнуть действующие контракты с "Натфогазом". В российской компании аргументировали, что Стокгольмский арбитраж якобы руководствовался двойными стандартами, а решение суда нарушает интересы сторон.

5 марта "Газпром" уведомил "Нафтогаз" о расторжении контрактов на поставку и транзит газа через Стокгольмский арбитраж. Позднее в "Нафтогазе" подтвердили, что получили извещение от "Газпрома".