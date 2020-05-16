На каких авто ездят нардепы в Украине: появилось разоблачительное расследование

Автопарк Верховной Рады состоит почти из 200 авто дорогих марок, обслуживание которых обходится украинским налогоплательщикам до 20 млн гривен в год.

Об этом говорится в расследовании "Схем".

Так, по состоянию на начало мая автопарк насчитывал 187 автомобилей, большая часть которых – это легковые автомобили: Mercedes, Toyota, Volkswagen, Škoda. Также на балансе автобазы парламента также автобусы, грузовики, самосвалы, тракторы и даже спецмашина для перевозки горючего.

"Содержание такого автопарка стоит государству миллионы гривен ежегодно: в 2018-м на это ушло почти 18 млн гривен, в 2019-м - около 20 млн. А на первые четыре месяца этого года – 4,6 миллиона гривен", – говорится в сообщении.

Чуть больше авто находится на балансе автобазы президента – 232. Среди них – Мercedes-Benz, Range Rover, BMW, Toyota, Volkswagen, Škoda и Ford. В Кабинете министров Украины не ответили журналистам относительно общей численности их автопарка – отметив, что это "требует сбора информации среди значительного количества данных".

Как сообщал OBOZREVATEL, Верховная Рада Украины закупила три новых авто: две Toyota Camry премиум-комплектации (более 900 тысяч гривен каждая), а также одну комплектации Comfort (за 700 тысяч гривен).