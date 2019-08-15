Автогаз в Украине продолжил круто дешеветь: что произошло

Цены на сжиженный газ на украинских АЗС продолжают стремительно снижаться.

"Цены (на автогаз. – Ред.) действительно вошли в пике. В регионах они уже ниже 11 гривень, где-то даже ниже 10,5 грн", – сообщил в эфире ObozTV эксперт по рынку сжиженного газа, заместитель директора "Консалтинговой группы А-95" Артем Куюн.

По словам эксперта, сложившаяся ситуация обусловлена целым комплексом фактором. Один из них – незначительное мировое снижение цен на сжиженный газ.

Но главная причина – это большой излишек сжиженного газа на рынке.

"В июле (в Украину. – Ред.) был завезен рекордный объем за всю историю. Т.е. имеем излишек, который "давит" эти цены вниз. И давит их намного быстрее, чем они бы снижались при сбалансированном рынке", – объяснил Куюн.

Эксперт напомнил, что крупнейшими поставщиками сжиженного газа в Украину, помимо отечественного производителя, остаются Россия, Казахстан и Беларусь.

По его мнению, Украина может полностью отказаться от российских поставок, но тогда стоит заместить и поставки из Беларуси и Казахстана, которые являются союзниками РФ.

"У нас достаточный объем альтернативы (российскому СПГ. – Ред), но не всегда есть возможность этим объемом воспользоваться. Из-за инфраструктурных ограничений. Потому что реальная альтернатива – это морские поставки. А портовая инфраструктура и припортовые перевозки в Украине не дают нам пока возможности транспортировать весь необходимый объем", – отметил Куюн.

Цены на автогаз в Украине падают с июня месяца ukravtonomgaz.ua

Как сообщал OBOZREVATEL, украинские АЗС за последний месяц снизили цены на бензин более чем на 1,3 гривни. В итоге в начале августа заправить полный бак на 48 литров бензином А-95 обойдется на 64 гривни дешевле, чем месяц назад.

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