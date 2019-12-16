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16 декабря • обновлено в 20:18
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Олександр Трохимець
Олександр Трохимець
Голова ГО "Енергетичний омбудсмен" Все статьи автора

Автогаз по 18 грн/л с нового года – экс-журналистка 1+1 и Герус повышают тариф на социальное топливо

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Почти 3 млн украинцев будет заправляться на 5 грн/л дороже с нового года. Автогаз (пропан-бутан) – наиболее массовое среди частных автовладельцев и социальное топливо с большой вероятностью подорожает. Это произойдет, если завтра Слуги народа проголосуют за законопроект номер 2317 с правкой депутатки, экс-журналиста телеканала "1+1" Ольги Василевской-Смаглюк, публично поддержанной главой комитета по ТЭК Андреем Герусом. Зачем поднимать цену топлива, на которое перешло так много украинцев за продолжительную "эпоху бедности"? Ответ прост – это выгодно Кременчугскому нефтеперабатывающему заводу (ПАО "Укртатнафта") одного олигарха.

Автогаз по 18 грн/л с нового года

Автогаз по 18 грн/л с нового года

Delo.ua

Законопроект, который изначально не предполагал никаких акцизных изменений, с легкой руки Василенко-Смаглюк получил правку, которая предполагает уравнять ставку акциза на сжиженный газ со ставкой на бензин на уровне 139,5 евро за тонну. Сейчас ставка на бензин выше – 213,5 евро на тонне, а на автогаз – 52 евро за тонну. То есть на автогаз ставка вырастет в 2,7 раза.

Автогаз по 18 грн/л: как Герус повышает тариф

Прикрылись дорогами

Василевская-Смаглюк никак не аргументировала свою правку. Однако, мы находим ответ у других спикеров. Их двое.

Первый – Руслан Ляпка, заместитель председателя правления "Укртатнафты". Он вопрошает на одном из профильных форумов: "Почему те, кто ездит на газу, должны платить за дороги намного меньше?!". Казалось бы, какое отношение НПЗ к дорожному фонду? Но, таков темник.

Через некоторое время, в обсуждение правки в Facebook появляется Андрей Герус, глава комитета Рады по ТЭК? Он повторяет слово в слово тот же темник: "А есть какие-то серьезные аргументы, чтобы автомобилисты на бензине/дизеле и на газу платили такие разные налоги на дороги?".

Таким образом, по мнению Геруса и топ-менеджера Коломойского (в данном случае это разные люди). С украинцев нужно собрать 10 млрд на дороги, повысив акциз на пропан. Лицемерие в том, что параллельно снижается акциз на бензин, то есть из того же дорожного фонда вынимаются деньги.

Прикрылись равными условиями

Утверждение, что условия нужно выровнять разбивается о простое техническое знание, которого конечно же ни у журналистки 1+1, ни у Геруса нет.

Плотность у газа и бензина разная. То есть когда мы платим 139, евро за тону газа и за тонну бензина, в 1 литре газа налогов будет намного больше. Если правку примут, то цена автогаза будет состоять из налога на 55%, а бензина на 40%. Вдумайтесь, более половины цены самого социального топлива будет состоять из побора государства. А КНПЗ будет платить только 15% меньше из произведённого у них бензина.

Единственный выгодаполучатель – бензиновый монополист

В Украине более 40%всех бензинов, поставляет КНПЗ. Так исторически вышло, что в СССР строили заводы, ориентированные на выжимку максимального количества бензинов из нефти, пренебрегая другими продуктами. В то время как в Европе ставку делали на дизтопливо. Вот и Кременчугский НПЗ производит много бензинов, мало сжиженного газа и не очень много дизтоплива. Когда у тебя много бензинов, а их потребление каждый год падает на 10%, цена этого бензина на оптовом рынке падает.

Автогаз по 18 грн/л: как Герус повышает тариф

Вот простой пример: Кременчуг продает дизтопливо по котировке FOB Роттердам +30-50 долларов, а бензины наоборот с дисконтом 20-30 долларов.

Хотелось бы очень этому монополисту прекратить несправедливое падение потребления бензина. А почему оно падает, а потому, что растет потребления сжиженного газа. Он дешевле. Это социальное топливо, на которое перешли все таксисты, все маршрутчики, все корпоративные автопарки, все, кто не хотел платить 30 грн за литр бензина, в которых сегодня 7-9 грн маржи нефтерейдера (об этом читайте здесь: https://www.obozrevatel.com/economics/9-grn-s-litra-ili-1500000000-v-mesyats-gerus-ignoriruet-istoricheskie-sverhpribyili-neftyanyih-oligarhov.htm)

Только представьте, за последние 10 лет украинцы инвестировали 1,3-1,7 млрд долларов (!) в ГБО. Это пример энергоэффективности, когда украинец доставал из кармана 500 долларов сегодня, чтобы через год окупить эти расходы, перейдя на газ.

По логике бензинщика-монополиста, если потребление бензина прекратит падать, а газа расти, то и цена на его бензин вырастет.

В конечном итоге заработает один единственный субъект – Кременчугский НПЗ. Больше никто не в выигрыше. Ни государство, которое не получит дополнительных денег для дорожного фонда. Проиграет же потребитель. Самый бедный украинец, для которого разница в цене газа и бензина на столько чувствитель на, что он не пожалел в свое время кровных денег на ГБО.

Какой эффект мы получим

Подведу итоги.

Повышение акциза на сжиженный газ приведет к:

  • Рост цены автогаза на 5 грн/л до 17-18 грн/л уже с 1 января

  • Повышение цен на проезд в такси на 20-30%.

  • Дополнительная выплата автомобилистов на газу государству – 10 млрд гривен (по данным профильной ассоциации)

  • Доля налогов в литре автогаза составит 55%.

  • Полная потеря промышленного потребления автогаза. Сегодня зерносушилки, асфальтные заводы, теплицы потребляют 50 тыс. т сжиженного газа. Повышение акциза приведет к их переходу на сжигание дизтоплива и твердого топлива.

  • Удар по экологии. Сжиженный газ одно из наиболее экологичных из углеводородных топлив. Замещение его бензином, тем более дизтопливом приведет к росту выбросов СО2.

Завтра профильные ассоциации и автомобилисты планируют акции под Верховной Радой. Я как представитель ГО "Энергетический омбудсмен" также присоединюсь к ним. Допущение незаконного повышения стоимости самого социального топлива руками Геруса, Василевской-Смаглюк на пользу Коломойскому – это преступная политика в отношение собственного населения.

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Автор
Олександр Трохимець Олександр Трохимець
Персоны
Андрей Герус Ольга Василевская-Смаглюк
Место
Украина
Тег
автогаз
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Драго Кувалда
Драго Кувалда
Усраинский мир.
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Драго Кувалда
Драго Кувалда
Обуть шчирого как-ла выро-дка,это святое дело,драть ,драть пока из жо-пы дым не пойдёт ,это любимое занятие у нерабов.
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Драго Кувалда
Драго Кувалда
И так чтобы было во всём, пока не здохнет последний хо-хо-л ,
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