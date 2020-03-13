Авиасообщение между Киевом и Черновцами приостановлено: когда следующий рейс

Авиасообщение между Киевом и Черновцами будет приостановлено с 16 марта по 9 апреля из-за вспышки коронавируса.

Об этом сообщили в пресс-службе Черновицкого городского совета в четверг, 12 марта.

МАУ изминила расписание рейсов eurointegration.com.ua

Как сообщил директор коммунального предприятия "Международный аэропорт "Черновцы" имени Леонида Каденюка" Борис Морской, руководство авиакомпании МАУ приняло решение о временном приостановлении выполнения регулярных рейсов PS41/42 "Черновцы-Киев", "Киев-Черновцы".

"16 марта состоится рейс "Черновцы-Киев", следующий рейс из Киева запланирован на 9 апреля", - сказано в сообщении.

Как сообщал OBOZREVATEL, крупнейшие авиакомпании МАУ, SkyUp, Wizz Air, Ryanair вынуждены отменить ряд рейсов из Украины в европейские страны, а также в Азербайджан и Израиль из-за вспышки коронавируса COVID-19.

Между тем, в Украине не будут ограничены железнодорожные, автобусные и автомобильные перевозки, как за границу, так и по стране.

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