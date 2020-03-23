Аваков предложил экстраординарные меры из-за угрозы экономического кризиса

Министр внутренних дел Арсен Аваков предложил предпринять серьезные меры в сфере экономики, чтобы не дать пандемии коронавируса привести Украину к масштабному кризису.

Своей позицией он поделился на странице в Facebook. По его словам, большинство украинцев живут, не имея существенных финансовых накоплений и ситуация только усугубляется карантином.

"Пройдет месяц, и у людей может банально не хватать средств, чтобы поддержать себя, семью – купить еду и лекарства. Для многих это проблема и страх №1 сейчас. Это – увы, факт, который нельзя не учитывать. В правительстве, вместе с премьером и президентом – мы активно обсуждаем эту проблему и – убежден, будет быстрое решение", – пообещал Аваков.

Аваков предложил экстраординарные меры против экономического кризиса 112 Украина

Он поделился личными наработками

Мера №1. Выплаты

Должны быть введены специальные выплаты из государственного бюджета – как кризисное обеспечение по вынужденной безработице.

Для тех, кто в период карантина остался без средств существования, должен быть разработан механизм доступной, простой помощи – без очередей в собесах и бюрократии.

"Сколько? Не знаю, не уверен – нужно просчитать из возможностей бюджета и продумать всю цепочку последствий. Но, принимая во внимание льготы на коммуналку во время карантина и другие меры – о которых скажу дальше, – полагаю, государственная помощь на продукты и лекарства – как пособие по вынужденной безработице, на время карантина, должна составить около 2500-3000 грн в месяц", – пояснил министр.

Мера №2. Льготы по коммуналке

На время карантина предусмотреть льготы по ряду коммунальных платежей до 50%-75%.

Мера № 3. Кредиты

На государственном уровне, на время карантина, министр предложил остановить начисление % ставок по категориям кредитов для частных лиц – договорившись с банками-кредиторами в рамках механизма возможного компенсаторного регулирования фискальной нагрузки.

Также остановить исполнительные производства по изъятию долгов и имущества у частных лиц на время действия карантина.

Мера №4. Трудовые права

На государственных предприятиях и госслужбе, предприятиях бюджетного финансирования запретить увольнение работников или отправку их в неоплачиваемые отпуска. Компенсации потерь и издержек на этих предприятиях отрегулировать в межбюджетных и хозяйственных отношениях- не перекладывая это на людей.

Обратиться к предприятиям иных форм собственности – по возможности (ясно, что маленькие не смогут) – придерживаться подобных действий.

"Нет, я не коммунист, не фантазер – и реально понимаю, что у государства и сейчас бюджет трещит по швам – денег нет, а на фоне надвигающегося мирового экономического кризиса и вовсе трудности катастрофические… Придется на пару месяцев пойти на экстраординарные шаги. Макро-финансовые и экономические", – добавил Аваков.

Аваков предложил экстраординарные меры из-за надвижения экономического кризиса УНН

"1. Верховной Раде немедленно – пересмотреть Государственный бюджет: создать специальный Стабилизационный фонд, из которого профинансировать антикризисные меры.

2. Увеличить дефицит госбюджета – существенно, надо считать, но, как мне кажется, миллиардов на 200 как минимум. Не стесняясь! – таков вызов времени. Мне жаль, но придется.

3. Провести секвестр бюджета – сократив затраты на некритические по нынешним временам вложения и инвестиции. Не допуская ущерба по линии обороны и безопасности. Мне жаль, но придется.

4. Обязательно заключить соглашение с МВФ, заручившись поддержкой в антикризисных мерах и, получив финансирование по программам помощи, в том числе по программе поддержки в связи с пандемией коронавируса.

5. Немедленно, и в кратчайшие сроки, провести реструктуризацию внешних долгов Украины, существенно сократив нагрузку по выплатам %% и основного долга в ближайшие годы.

6. Жёстко пресекать спекуляции на валютном рынке и вывод антикризисной гривневой массы на валютный рынок, применяя законодательные и связующие механизмы.

6. Ни в коем случае не сворачивать крупные инвестиционные проекты по стране – сразу по окончанию карантина –и возобновить сразу по окончанию карантина те проекты, которые дают мультипликатор для всей экономики – дороги, ипотека, металлургия, энергетика, машиностроение.

7. Принять специальную программу доступных кредитных ресурсов для бизнеса – от мала до велика – по низким ставкам 5-7% годовых через рефинансирование коммерческих банков со стороны Национального банка Украины.

8. Предусмотреть специальные меры по установлению паритета во внешнеторговом балансе, стимулируя импортозамещение", – предложил Аваков.

"Пандемия накатывает на Украину, у нас еще есть несколько дней, но очень скоро все силы государства будут сосредоточены на медицинских проблемах, борьбе за жизни людей, порядок и систему жизнеобеспечения каждого украинца в этот непростой период. Поэтому самое время решить несколько ключевых структурных вопросов и честно говорить об этом с обществом. Почему и написал – важно, чтобы каждый из вас знал, что готовится и обсуждается. И в какой все мы оказались непростой ситуации. А впрочем, жизнь, как не крути – череда непростых ситуаций. Берегите себя! Прорвемся! Остаемся оптимистами!" – резюмировал министр.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее министр здравоохранения Илья Емец заявил, что в Украине должны ввести чрезвычайное положение из-за пандемии коронавируса.

Не пропусти молнию! Подписывайся на нас в Telegram