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9 июня • обновлено в 12:05
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Аваков попросил выделить 2,5 млрд на доплаты подразделениям МВД. Документ

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В мае глава МВД Арсен Аваков обратился с письмом к премьер-министру Денису Шмыгалю по предоставлению 2,5 млрд гривен на доплаты полицейским, нацгвардейцам и пограничникам на время карантина.

Об этом сообщает экспертная организация StateWatch со ссылкой на письмо МВД.

"Средства в размере 2,5 млрд гривен планируется направить на выплату доплаты в размере до 50% заработной платы военнослужащим Национальной гвардии Украины и Государственной пограничной службы, лицам рядового и начальствующего состава органов и подразделений гражданской защиты, полицейским, которые обеспечивают жизнедеятельность населения", – сказано в документе.

Отмечается также, что такая процедура предусмотрена отдельным правительственным постановлением.

Также МВД попросило 171 млн гривен на доплаты медицинским и другим работникам, оказывающих помощь больным COVID-19 в медицинских учреждениях Министерства внутренних дел.

Письмо МВС

Письмо МВС

statewatch.org.ua

Письмо МВС

Письмо МВС

statewatch.org.ua

Письмо МВС

Письмо МВС

statewatch.org.ua

Письмо МВС

Письмо МВС

statewatch.org.ua

Как ранее сообщал OBOZREVATEL, бюджет Украины на 2020 год полностью переписали из-за пандемии коронавируса по всему миру. Верховная Рада 249 голосами приняла волевое решение приспособиться к текущим условиям – мировому экономическому кризису и введенному карантину. Новые цифры разработали учитывая сокращение ВВП на 3,9%, падение доходов на 120 млрд грн и рост дефицита госбюджета.

Президент Владимир Зеленский 18 апреля подписал изменения в бюджет (предусматривают урезание львиной доли доходов и расходов).

По итогам апреля 2020 государственный бюджет Украины был выполнен на 88,4% – казна недополучила 41,4 млрд гривен. Львиную долю денег не дала таможня.

В Украине дефицит бюджета превысил 58,3 млрд гривен. По состоянию на 25 мая он выполнен на 86,5%, а госдолг по итогам апреля превысил $81 млрд.

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Автор
Валентина Гембарская Валентина Гембарская
Тема
Карантин в Украине
Персона
Арсен Аваков
Место
Украина
Тег
карантин
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