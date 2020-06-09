Аваков попросил выделить 2,5 млрд на доплаты подразделениям МВД. Документ

В мае глава МВД Арсен Аваков обратился с письмом к премьер-министру Денису Шмыгалю по предоставлению 2,5 млрд гривен на доплаты полицейским, нацгвардейцам и пограничникам на время карантина.

Об этом сообщает экспертная организация StateWatch со ссылкой на письмо МВД.

"Средства в размере 2,5 млрд гривен планируется направить на выплату доплаты в размере до 50% заработной платы военнослужащим Национальной гвардии Украины и Государственной пограничной службы, лицам рядового и начальствующего состава органов и подразделений гражданской защиты, полицейским, которые обеспечивают жизнедеятельность населения", – сказано в документе.

Отмечается также, что такая процедура предусмотрена отдельным правительственным постановлением.

Также МВД попросило 171 млн гривен на доплаты медицинским и другим работникам, оказывающих помощь больным COVID-19 в медицинских учреждениях Министерства внутренних дел.

Письмо МВС statewatch.org.ua

Письмо МВС statewatch.org.ua

Письмо МВС statewatch.org.ua

Письмо МВС statewatch.org.ua

Как ранее сообщал OBOZREVATEL, бюджет Украины на 2020 год полностью переписали из-за пандемии коронавируса по всему миру. Верховная Рада 249 голосами приняла волевое решение приспособиться к текущим условиям – мировому экономическому кризису и введенному карантину. Новые цифры разработали учитывая сокращение ВВП на 3,9%, падение доходов на 120 млрд грн и рост дефицита госбюджета.

Президент Владимир Зеленский 18 апреля подписал изменения в бюджет (предусматривают урезание львиной доли доходов и расходов).

По итогам апреля 2020 государственный бюджет Украины был выполнен на 88,4% – казна недополучила 41,4 млрд гривен. Львиную долю денег не дала таможня.

В Украине дефицит бюджета превысил 58,3 млрд гривен. По состоянию на 25 мая он выполнен на 86,5%, а госдолг по итогам апреля превысил $81 млрд.

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