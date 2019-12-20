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20 декабря • обновлено в 19:34
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Аваков и Зеленский приказали закрыть все игорные залы: OBOZREVATEL нашел нарушителей

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В Украине не до конца был выполнен приказ министра внутренних дел Арсена Авакова о закрытии всех игорных заведений страны до 16.00 пятницы, 20 декабря.

OBOZREVATEL провел собственное расследование и выяснил на деле, что, к примеру, в Киеве, все же нашлись нарушители (чтобы посмотреть видео, доскролльте новость до конца).

Так, по состоянию на 16:40 одно из трех заведений, в которые попыталась зайти корреспондент ObozTV, оказалось открытым.

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В двух других деятельность, оказавшуюся под запретом, прекратили.

В Украине запретили игорные залы: OBOZREVATEL нашел нарушителей

В Украине запретили игорные залы: OBOZREVATEL нашел нарушителей

Как сообщал OBOZREVATEL:

  • Кабинет министров на заседании в пятницу, 20 декабря, принял постановление о начале масштабной борьбы с нелегальным игорным бизнесом в Украине.

  • Министр МВД Арсен Аваков приказал закрыть все игорные заведения Украины до 16:00 пятницы, 20 декабря.

  • Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что власти закрывают все игорные залы из-за провального голосования в Верховной Раде за легализацию игорного бизнеса.

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Автор
Ирина Кулинич
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Андрущенко Владимир
Андрущенко Владимир
СТОП, СТОП, СТОП.... ТАК КТО ПРЕЗИДЕНТ, ИЛИ КТО ГЛАВА РУИНЫ????
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