Аудицкаса уличили в открытии набсоветов для миллионных заработков

В 2015 году по инициативе экс-министра экономики Айвараса Абромавичуса началась реформа корпоративного управления с участием литовских советников во главе с бывшим замминистра Адомасом Аудицкасом. Под лозунгом, что управление госкомпаниями под контролем министерств якобы создает слишком много пространства коррупции, был принят закон, по которому большинство в набсоветах должны составлять независимые эксперты. В результате Аудицкас стал независимым экспертом и получает огромную зарплату сразу в двух НС.

Абромавичус представлял Аудицкаса, как уникального молодого реформатора, который якобы совершил революцию на литовских госпредприятий, изменив их структуру управления с постсоветской на европейскую.

Украинские и зарубежные журналисты задавали советнику министра вопрос: как заставить совковые отечественные госкомпании "нести золотые яйца"? На что он отвечал так: "В то время, как управление госкомпаниями остается под контролем министерств, это создает слишком много пространства для политического вмешательство и коррупции".

Звучало это так, будто Аудицкас советовал не доверять министерству управление госсектором.

Кому же в таком случает можно ?

Судя по намекам в многочисленных интервью, по его мнению, отдать под контроль казенные заводы и фабрики нужно некой госструктуре, где должны были работать принципиально новые люди, обладающие иммунитетом к коррупции. Возможно, иностранцы. Однако, практика показала, что иностранцы не против поучаствовать в коррупции, во всяком случае те иностранцы, которые оккупировали различные "хлебные" должности в госсекторе Украины. Такая структура по управлению госкомпаниями не могла принципиально отличаться от других органов власти. Просто некоторые чиновники из одних кабинетов перешли бы в другие.

Но реализовать этот проект Аудицкасу не удалось. Несколько лет он пробыл в правительстве советником Абромавичуса, а потом премьер-министра Владимира Гройсмана.

С сентября 2013-го по январь 2015-го он был партнером консалтинговой компании UAB Civitta, которая специализировалась на услугах по привлечению грантов и управлении проектами. Позднее стал президентом и соучредителем "Української академії корпоративного управління". Это дало ему статус независимого эксперта и входной билет в наблюдательные советы госкомпаний, которые он сам же и открыл для иностранцев.

В декабре 2015 года Верховная Рада приняла изменения к Закону Украины "Об управлении объектами госсобственности", подготовленные в министерстве Абромавичуса командой Аудицкаса. Эти изменения предусматривали возможность создания на госпредприятиях независимых наблюдательных советов, которые осуществляли бы функции стратегического управления. Большинство членов наблюдательного совета должны составлять не представители государства, а независимые эксперты.

Аудицкас вошел в состав двух очень крутых наблюдательных советов – "Укрзалізниці", где он числится соратником Сергея Лещенко, и ПАО "Магистральные газопроводы Украины" (МГУ), которое было создано в результате анбандлинга НАК "Нафтогаз Украины".

Для справки. Присоединившись к Третьему энергопакету ЕС, который запрещает одной компании заниматься одновременно добычей, транспортировкой и продажей энергоносителей (газа, электричества и т.п.), Украина была вынуждена разделить "Нафтогаз Украины" на несколько структур.

Одна из них в соответствии с законом "О внесении изменений в некоторые законы Украины в связи с отделением деятельности по транспортировке природного газа" получила в собственность магистральные трубопроводы. Т.е. сеть ГТС. Это предприятие назвали ПАО "Магистральные газопроводы Украины" (МГУ).

При этом хозяйственной деятельностью ГТС продолжает непосредственно заниматься госкомпания "Оператор газотранспортной системы Украины" (ОГСУ), а МГУ, по сути, заменило "Нафтогаз Украины" в статусе акционера.

Уже из этого понятно, что работа в МГУ не самая напряженная, особенно, в наблюдательном совете.

Если же учесть, что переформатирование "Нафтогаза" и передача ГТС (точнее, ОГСУ) в собственность ПАО "Магистральные газопроводы Украины" затянулись до 1 января 2020 года, а наблюдательный совет МГУ был создан в феврале 2018 года, Аудицкас получил работу мечты.

Согласно официальному финансовому отчету компании, в 2018 году на оплату труда в МГУ пошло 16,6 млн грн, из которых 15,2 млн грн – зарплата набсовета. В 2019 году там работало 17 сотрудников, которые получили 41,8 млн грн. Львиная доля этой суммы снова досталась именно набсовету. При этом прибыль компании, которая существовала только на бумаге – ноль гривен.

Чем же занимается наблюдательный совет за такие солидные зарплаты? В отчетах фигурируют некие совещания и встречи. Но пресса замечает, преимущественно, интриги. Из самых громких – увольнение этим летом главы набсовета австрийца Вольтера Больтца за ненадлежащую организацию работы набсовета.

Больтц заявил о решимости восстанавливаться через суд. В его защиту, встала часть совета. Они заявили, что это решение является негативным сигналом международному сообществу.

Аудицкас сначала поддержал Больца, потом стал намекать, что "негативизм сигнала" явно преувеличен, потому что новым главой наблюдательного совета МГУ избран Фабрис Нуайлан – экс-вице-президент по газу французской энергетической компании EDF. Такая гибкая риторика позволила ему сохранить позицию заместителя главы набсовета МГУ.

К слову, последние интервью Аудицкаса посвящены уже не реформе корпоративного управления госсектором, а рассуждению о том, почему в наблюдательных советах обязательно должны присутствовать иностранцы.

Его желание продолжить высокооплачиваемую работу в Украине вполне объяснимо. Особенно, с учетом коррупционной истории с банкротством UkioBankas, где Аудицкас был временным администратором - он нанял адвокатскую компанию Reidla Lejins & Norcous, где раньше работал, за тариф 100 тыс. евро в неделю.

Не намерен ли господин Аудицкас спроецировать этот опыт на украинские госкомпании, к которым имеет отношение?..