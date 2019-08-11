Главная Новости
Мова Язык
Мир Спорт

/ Новости экономики

"Атомный самогон": какой на вкус напиток из Чернобыля

607 Читать материал на украинском

Самогон, изготовленный исключительно из ингредиентов, которые были выращены в зоне отчуждения вокруг Чернобыльской АЭС, имеет сильный привкус зерна.

Продукт, который как утверждают, не является радиоактивным – назвали "Атомик", сообщает BBC News.

В частности, крепкий алкоголь из Чернобыля попробывал Сэм Армейе, работник бара Bar Swift в Сохо. Именно он и подчеркнул, что в этом самогоне очень чувствуется привкус зерна.

Новости
В Украине снимут свой фильм о Чернобыле: что известно

На вопрос о том, с каким напитком он бы смешал его для коктейля, Армейе подчеркнул: "Точно с классическим мартини, но я бы также попытался смешать его с шампанским".

Самогон, изготовленный из ингредиентов, которые были выращены в зоне отчуждения, имеет сильный привкус зерна

Самогон, изготовленный из ингредиентов, которые были выращены в зоне отчуждения, имеет сильный привкус зерна

BBC News

Авторы разработки – профессор Джим Смит из Портсмутского универститета (Великобритания) и исследователи, которые много лет работали возле ЧАЭС и изучали, как территория восстанавливается после аварии.

"Она не более радиоактивна, чем любая другая водка. Мы получили зерно, которое было немного загрязнено, и воду из Чернобыльской зоны, а затем дистиллировали ее", – говорит профессор Смит.

Продукт, который как утверждают, не является радиоактивным – назвали

Продукт, который как утверждают, не является радиоактивным – назвали "Атомик"

BBC News

Как сообщал OBOZREVATEL, президент Украины Владимир Зеленский предлагает сделать из Чернобыльской зоны одну из точек экономического роста для Украины.

Об этом он заявил 10 июля в ходе своего визита на ЧАЭС, отметив, что сначала будет создан "зеленый коридор" для туристов и убраны предпосылки для коррупции.

Мы в Telegram! Подписывайся! Читай только лучшее!

Читайте все новости по теме "Чернобыльская зона" на OBOZREVATEL.

Тема
Чернобыльская зона
Место
Украина
Поделиться в Facebook
1
Комментарии
0
0
Смешно
2
Интересно
0
Печально
0
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Злопыхатель Вежливый
Злопыхатель Вежливый
Давным давно, японцы изобрели супер-спирт. Сами пить побоялись, решили испытать на русских. Раздали каждому по бутылке, а через время спрашивают,: ну как вам спирт ? Знаете, говорят русские, хорош, вкусный, но после каждой отрыжки, ватник и ушанка загораются .....
Показать комментарий полностью
Ответить
0
0

Блоги / мнения

ads pixel
Загрузка...