"Атомный самогон": какой на вкус напиток из Чернобыля

Самогон, изготовленный исключительно из ингредиентов, которые были выращены в зоне отчуждения вокруг Чернобыльской АЭС, имеет сильный привкус зерна.

Продукт, который как утверждают, не является радиоактивным – назвали "Атомик", сообщает BBC News.

В частности, крепкий алкоголь из Чернобыля попробывал Сэм Армейе, работник бара Bar Swift в Сохо. Именно он и подчеркнул, что в этом самогоне очень чувствуется привкус зерна.

На вопрос о том, с каким напитком он бы смешал его для коктейля, Армейе подчеркнул: "Точно с классическим мартини, но я бы также попытался смешать его с шампанским".

Самогон, изготовленный из ингредиентов, которые были выращены в зоне отчуждения, имеет сильный привкус зерна BBC News

Авторы разработки – профессор Джим Смит из Портсмутского универститета (Великобритания) и исследователи, которые много лет работали возле ЧАЭС и изучали, как территория восстанавливается после аварии.

"Она не более радиоактивна, чем любая другая водка. Мы получили зерно, которое было немного загрязнено, и воду из Чернобыльской зоны, а затем дистиллировали ее", – говорит профессор Смит.

Продукт, который как утверждают, не является радиоактивным – назвали "Атомик" BBC News

Как сообщал OBOZREVATEL, президент Украины Владимир Зеленский предлагает сделать из Чернобыльской зоны одну из точек экономического роста для Украины.

Об этом он заявил 10 июля в ходе своего визита на ЧАЭС, отметив, что сначала будет создан "зеленый коридор" для туристов и убраны предпосылки для коррупции.

Мы в Telegram! Подписывайся! Читай только лучшее!