"Хотели завоевать!" У Путина раскрыли цель поездки в Давос

Россия ездила на Всемирный экономический форум в Давос с атакующей позицией, но в 2019 году взяла паузу и внедряет оборонительную тактику.

С таким заявлением выступил на форуме уполномоченный при президенте РФ по защите прав предпринимателей Борис Титов, передает Газета.ru. Он также подчеркнул, что нельзя "терять ниточку", иначе страна отстанет от глобальных трендов.

"Мы раньше всегда ездили в Давос с атакующей позицией, хотели завоевывать экономическое пространство: рассказывать о себе, привлекать гостей, инвесторов в Россию. То есть наращивать наше присутствие в мире. Конечно, сейчас мы берем паузу. Сегодня это больше позиция оборонительная, наверное, поэтому и не такое высокий уровень участия нашей страны: меньше бизнеса, меньше власти", — заявил Титов.

Он также признал, что нынешние экономические отношения в мире привели Россию в условия изоляции.

"В условиях изоляции еще более важно проводить международные форумы у себя. Нужно все время стараться быть в контакте, на виду, протягивать руку дружбы", — заключил уполномоченный Путина.

Он также подчеркнул, что участие российской делегации в форуме в Давосе — это "одна маленькая песчинка в глобальных вопросах".

Всемирный экономический форум в Давосе Getty Images

Как сообщал OBOZREVATEL, в Давосе во вторник, 22 января, стартовал Всемирный экономический форум. Главная тема встречи – "Глобализация 4.0: формирование глобальной архитектуры в эпоху четвертой промышленной революции".

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