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Атака на танкеры в Оманском заливе: у Путина сделали угрожающее заявление

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Ситуация в Оманском заливе может расшатать основы мировой экономики.

Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в эфире телеканала "Россия 1". Представитель Кремля также прокомментировал и заявления со стороны США и Саудовской Аравии о том, что в атаке на танкеры 13 июня якобы виновен Иран.

Он напомнил о том, как в 2003 году занимавший тогда пост главы Госдепа США Колин Пауэлл показал в СБ ООН пробирки с белым порошком в качестве доказательств якобы наличия ОМУ у Ирака, однако впоследствии это якобы не подтвердилось.

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"Мы же не забыли пробирки с белым порошком. Мы помним это. И поэтому мы научились быть сдержанными в своих оценках", – сказал Песков.

Пресс-секретарь Владимира Путина добавил, что Москва по-прежнему призывает "трезво оценивать ситуацию и дождаться, когда появятся какие-то убедительные данные".

Горящий танкер

Горящий танкер

Daily Mail

"Ссылаться на то, что это какие-то секретные данные в данном случае абсурдно",– подчеркнул Песков.

Как писал OBOZREVATEL:

  • 14 мая беспилотники йеменских повстанцев ударили по нефтяной инфраструктуре Саудовской Аравии. В подготовке атаки на американских союзников подозревают Иран.

  • 19 мая король Саудовской Аравии призвал лидеров арабских стран на экстренный саммит на тему отношений с Ираном.

  • В Госдепартаменте США обвинили в произошедшем Иран. На ситуацию мгновенно отреагировал нефтяной рынок.

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Дмитрий Песков
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