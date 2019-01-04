Атака на промышленность Украины: по ком звонят новые санкции России

Когда в субботу, 29 декабря, украинские чиновники, провожая уходящий год, "зажигали" на корпоративах, а промышленники поздравляли трудовые коллективы, они ещё не догадывались, что их, да и всю Украину "под ёлочкой" ждёт сюрприз – запрет на ввоз ряда отечественных товаров и закрытие для них рынка РФ.

В предновогодней эйфории данное событие осталось практически незаметным как среди журналистов, так и экспертов. Лишь отдельные информационные сообщения напомнили, что торговая война продолжается. Ссылаясь на пост в Twitter премьер-министра России Дмитрия Медведева, украинские "информбюро" скупо констатировали: "Россия вводит запрет на импорт ряда украинских товаров. Это – ответная мера на санкционные ограничения со стороны Украины", пишет Елена Салихова, д.э.н, Секретарь Национального комитета по промышленному развитию.

Чтобы понять, какие последствия для нашей экономики повлекут за собой ограничения на ввоз в РФ 57 товаров, "страной происхождения либо страной отправления которых является Украина или которые перемещаются через территорию Украины" (согласно Постановлению Правительства РФ № 1716-83 от 29 декабря 2018 г.), следует ознакомиться с их перечнем и масштабами поставок.

В этом нам помогут данные Таможенной службы РФ. Зеркальная статистика и сравнение экспорта Украины и импорта в РФ аналогичных товаров в 2017 г. открывает существенные различия в объемах: 5052 млн.дол. против 3936 млн.дол. Разница объясняется величиной поставок черных металлов: ростаможня показывает импорт 1002 млн.дол. (несложно догадаться откуда он), тогда как украинские службы фиксирует экспорт на уровне всего лишь 52 млн. дол.

Медведев и Путин

По нашим подсчетам, объем санкционных товаров в 2017 г. не превышал 450 млн дол., или 11% экспорта Украины в РФ. Однако не масштабы, а структура перечня запрещенных товаров вызывает вопросы.

Пять номенклатурных позиций, такие как: пшеница и меслин; экстракты и соки из мяса, рыбы или ракообразных; овощи приготовленные; фрукты и орехи, консервированные с помощью сахара, и ковры Россия не импортировала из Украины в 2017 г.

Ещё пять позиций – готовая или консервированная рыба, овощи, фрукты, орехи, пиво солодовое, приготовленные томаты, джемы и фруктовое желе – были куплены на общую сумму на 1150 дол.

В этой группе следует обратить внимание на пиво. Ростаможня отчиталась об импорте из Украины 2-му Северо-западный федеральному округу, г. Санкт-Петербург в размере 0,25 тыс.дол., тогда как украинская таможенная служба зафиксировала экспорт на 11,5 тыс.дол. Аналогичная картина наблюдается и по другим товарам. Например, РФ показывает импорт шоколада 4,8 млн.дол., Украина – экспорт 1,9 тыс.дол. По мучным кондитерским изделиям – 4 против 2 млн.дол. Вот она – зеркальная статистика!

Совершенно мизерные объемы торговли – от 5 до 95 тыс. дол. – наблюдаются также по поставкам женских гигиенических прокладок и детских подгузников, электрогенераторных установок, медных и прочих обмоточных проводов, древесно-стружечных плит, коробок передач. В 2018 г. медные провода вообще не поставлялись из Украины в РФ, некоторые позиции значительно "просели", отдельные – в разы.

Из этого можно заключить, что объёмы указанных товаров останутся практически незаметными во внешней торговле по итогам 2018 г. Таким образом, 30% товарных позиций – фикция. Суммарно их доля в общих поставках запрещенных товаров не превышает 0,05%. Очевидно они включены санкционный список для "масштабности". Закрытие для них рынка РФ практически не повлияет на экономику Украины.

Чего не скажешь о товарах, объемы которых превышают 1 млн дол. Взять хотя бы машины для смешивания минеральных веществ с битумом. Их поставки из Украины в 2017 г. выросли до 9,4 млн.дол., а за 9 месяцев 2018 г. – экспортировано ещё на 10 млн.дол. Единственным производителем асфальтосмесительных установок в Украине является "Кременчугский завод дорожных машин "КРЕДМАШ". На предприятии в 2017 г. работало 2044 человека, расходы на оплату труда – 221,5 млн.грн, налог на прибыль составил 21,6 млн.грн., отчисления на социальные нужды – 49 млн.грн. Предприятия потратило на содержание социальной сферы – 3,5 млн.грн, помощь городу – 4 млн. грн. Очевидно, что скоропостижное закрытие рынка РФ станет губительным и для предприятия, и для города.

И всё же "пальма первенства" в санкционном списке принадлежит семнадцати товарам, обеспечивающим 88% суммы, на которую РФ хочет "наказать" Украину. За каждой товарной позицией, как и в случае асфальтосмесительными установками, стоит, как правило, один производитель в Украине - носитель знаний и компетенций целой отрасли, с которой связано значительное количество смежных производств.

Известно, что 1 рабочее место в промышленности генерирует от 4 до 16 рабочих мест в экономике в зависимости от технологической сложности производства. Именно на них нацелены запретительные действия РФ. Речь идёт вовсе не об алкоголе и сладостях, как пытаются представить эту проблему некоторые СМИ, а о газовых турбинах "Зоря – Машпроект"; трансформаторах "Укрэлектроаппарат", генераторах и двигателях "Электротяжмаш" и прочих промышленных товарах, в производстве которых задействованы тысячи украинцев.

Очевидно, что санкциями РФ стремится, с одной стороны, обанкротить и ликвидировать производителей, с другой – посеять панику и хаос в обществе. Санкции означают больше, чем сокращение объёмов внешней торговли. Это начало наступления на промышленные предприятия Украины, которые сегодня создают фундамент экономической безопасности. В связи с их введением обнажился целый ряд проблем, которые многие годы препятствуют экономическому развитию страны.

Промышленность Украины, несмотря на военную агрессию, продолжает кооперационные связи с предприятиями, расположенными на территории РФ, экспортируя сырье, материалы и компоненты для российской промышленности. Если в 1996 г. в структуре экспортных поставок Украины в РФ, так называемые, промежуточные товары занимали 64%, сегодня, отодвинув конечную продукцию, их доля достигает 80%.

Для отдельных украинских производителей компонентной базы предприятия РФ остаются основным рынком сбыта в силу схожего технологического уровня либо технических характеристик, как, например, колея 1520.

Из-за отсутствия инноваций технологический уровень производства в Украине остается низким, как результат – низкая конкурентоспособность товаров и невозможность быстро переориентироваться на внешние рынки. Нехватка оборотных средств и дорогие кредитные ресурсы в отсутствии государственной помощи на исследования и инновации не позволяют предприятиям освоить выпуск высокотехнологичных товаров.

Стратегические планы развития субъектов естественных монополий абсолютно не учитывают потенциалу украинской промышленности и науки. Приоритет национальных производителей отсутствует как ментально в сознании руководителей предприятий-монополистов, городских и региональных властей, выступающих в качестве закупщиков, так и буквально в законодательном поле системы публичных закупок. Вместе с тем, отсутствие ряда технических регламентов позволяют иностранным конкурентам беспрепятственно проникать на украинский рынок, вытесняя с него национальных производителей.

Отсутствие базовых документов, таких как, Закон о развитии промышленности, Стратегия инновационного развития промышленности, Программа импортозамещения (прежде всего российских товаров), не позволяют сфокусироваться на приоритетах и запустить действенные механизмы государственной политики. Их подготовкой должен заниматься центральный орган исполнительной власти, наделенный широким спектром функций в части промышленной, технологической и инновационной политик наряду с политикой в сфере подготовки кадров для промышленности.

В Украине отсутствует подобная институция, как нет ни аналитического центра, ни информационной базы данных, позволяющей моделировать экономические процессы с учетом различных вариантов угроз, оценивать риски для экономики страны, а также оперативно разрабатывать рекомендации по устранению социально-экономических последствий новых вызовов.

Очевидно, что без экстренных мер со стороны государства, направленных на решение указанных выше проблем, нынешние (и последующие) российские санкции неминуемо приведут к банкротству целого ряда украинских производителей со всеми вытекающими последствиями для экономики и безопасности страны.

"…не спрашивай, по ком звонит колокол: он звонит по тебе".