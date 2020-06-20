Американская торговая палата поддерживает снижение ставок портовых сборов, хотя НАБУ возбудила уголовное дело против экс-министра инфраструктуры Владимира Омеляна за их снижение на 20% в 2018 году. Об этом говорится в заявлении Американской торговой палаты, опубликованном на официальном сайте организации.

"Палата отмечала и продолжает поддерживать политику по снижению ставок портовых сборов. Такая политика окажет положительное влияние на экономику Украины, что приведет к увеличению экспортных грузопотоков и повышению ВВП Украины. Снижение правительством портовых тарифов и сборов в 2018 году помогло развить портовую отрасль и улучшить экономическую ситуацию", - отмечается в заявлении АСС.

В заявлении также отмечается, что согласно исследованиям независимой аналитической платформы VoxUkraine, при поддержке экспертов Всемирного банка, 50% скидка портовых сборов генерирует потери на уровне 48,4 млн. долл. США. В то же время, это обеспечивает дополнительные налоговые поступления на уровне 167, 7 млн долл. США именно от увеличения прибыльности субъектов хозяйствования, которые получат такую скидку, и способствует развитию экономики региона.

Напомним, ранее экс-министр инфраструктуры Владимир Омелян сообщил, что НАБУ обвиняет его в нанесении ущерба государству через принятое решение об уменьшении на 20% портовых сборов в 2018 году, что стимулировало рост доходов морской отрасли.

Ранее исполнительный директор Украинской ассоциации производителей ферросплавов и другой электрометаллургической продукции (УкрФА) Сергей Кудрявцев заявлял, что портовые сборы в украинских портах высокие среди стран Черноморского региона и они экономически не обоснованы, их нужно снижать.