Аслунд увольняется из-за конфликта с Зеленским: все подробности громкого скандала вокруг "Укрзалізниці"

Шведский экономист, старший научный сотрудник Atlantic Council Андерс Аслунд заявил, что подал в отставку с поста независимого члена наблюдательного совета "Укрзалізниці". По его словам, президент Владимир Зеленский и депутаты от "Слуги народа" разрушают корпоративное управление в госкомпаниях.

"С июня 2018 года я был независимым членом наблюдательного совета УЗ. Я был благодарен за оказанную честь и работал в меру своих способностей, но в настоящее время чувствую себя вынужденным уйти в отставку", – сообщил Аслунд в комментарии "НВ Бизнес".

В частности, шведский экономист отметил, что членам набсовета "Укрзалізниці" с апреля не платят зарплату. Такую ситуацию он связал с выступлением президента Владимира Зеленского в Верховной Раде.

"Есть вопрос по зарплатам и премиям многих членов наблюдательных советов. Мы понимаем, что есть законы рынка, мы не предлагаем популистски платить „минималку“. Но, простите, когда более десяти миллионов граждан живут на грани бедности, не могут быть такие выплаты людям, которые, будучи в наблюдательных советах, от силы два-три раза в год прилетают в Украину", – заявлял глава государства 4 марта.

Аслунд подчеркнул, что ограничения нарушили трудовые договоры и затронули тысячи высокопоставленных госслужащих, включая судей, прокуроров, членов парламента, менеджеров.

"Основная проблема в том, что президент и его громкие депутаты не верят в хорошее корпоративное управление. Мы – иностранные члены наблюдательных советов тринадцати крупных государственных компаний и банков – упорно работали, чтобы попытаться улучшить государственные компании Украины. От президента мы получаем только оскорбления и препятствия", – резюмировал экономист.

Как сообщал OBOZREVATEL, члены правления "Укрзалізниці" в 2019 году получали зарплату 743 тыс. гривен в месяц, а члены наблюдательного совета – 588 тыс. гривен в месяц.