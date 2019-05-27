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МирСпорт

/Новости экономики

"Ашан" захотел уйти из России: что произошло

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Один из крупнейших в мире операторов розничных сетей Aushan может полностью уйти с рынка Российской Федерации.

Французский ретейлер столкнулся с трудностями в России и продолжает получать иски от арендодателей, сообщает "Коммерсант".

В частности, вслед за самарским девелопером "Виктор и Ко" получить более 110 млн рублей (1,7 млн долларов) долга по договору аренды пытается один из крупнейших торговых центров Москвы "Авиапарк".

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Кроме того, на рынке торговой недвижимости, речь идет о тенденции: у владельцев помещений в последнее время растет число претензий к Auchan из-за проблем с оплатой аренды.

По словам источников в крупных пищевых компаниях, ритейлер массово сокращает персонал, чтобы оптимизировать расходы на фоне падения продаж.

"В 2018 году выручка Auchan в России сократилась на 8,5%, до 306,4 млрд рублей (4,8 млрд долларов) год к году, что стало минимумом с 2014 года. С начала 2019 года из компании по разным причинам ушло около 5 тыс. человек при штате 40 тыс. сотрудников", – говорится в сообщении.

В то же время в Auchan информацию о массовом сокращении не подтверждают.

Один из крупнейших в мире операторов розничных сетей может полностью уйти с российского рынка

Один из крупнейших в мире операторов розничных сетей может полностью уйти с российского рынка

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в Минэкономразвития РФ признали, что из-за санкций, запрета валютных операций для госбанков и роста цен на нефть инфляция превысит официальный прогноз в 3,4%, а стоимость доллара может составить 70 руб/$.

При этом российские аналитики еще более пессимистичны в оценках. Они уверены, что в 2019 году россиян может ждать инфляционный шок.

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Читайте все "Новости России" на OBOZREVATEL.

Место
Россия
Тег
Новости России
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Мартененко Сергей
Мартененко Сергей
Прощай немытая РОАссия.
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Чорный Сашко
Чорный Сашко
Мартененко Сергей, тебя сократили в Ашане? Пизжуй на внаукраину, там помоешься наконец ))
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Сидоров Андрей
Сидоров Андрей
Бред...вымысел...Ашан же ..не подтверждает
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