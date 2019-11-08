"Аривидерчи!" Monobank оскандалился, "отдав" Крым России

Monobank попал в громкий скандал из-за опубликованной карты Украины, на которой нет аннексированного Крыма.

Так, ее показали в свежем рекламном ролике банка. В сети тут же поднялся ажиотаж и видео было удалено, но пользователи успели сделать скриншоты.

В частности, на возмутительную ситуацию обратил внимание на своей странице в Facebook журналист и волонтер Родион Шовкошитный. "Monobank решил сегодня стрельнуть себе в ногу", – написал он.

Аннексия Крыма Иллюстрация

Пользователи под его постом активно обсуждают конфуз: "Сейчас сниму средства и аривидерчи!", "Чей Крым – это единственный вопрос!", "Ни дня без сюрпризов!".

В банке уже оправдались, отметив, что это была карта покрытия.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее американское издание The New York Times опубликовало в своей статье об Украине карту без Крыма, который оккупировала Россия.

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