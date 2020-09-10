В прессе продолжаются манипуляции по делу "Роттердам+" даже после официального закрытия дела Специализированной антикоррупционной прокуратурой. Одно из изданий накануне сообщило об иске бывшего подозреваемого по делу "Роттердам+" Бориса Лисового по поводу противоправных действий детективов НАБУ, которые провели "экспертизу" и обнаружили в ней якобы убытки от введения формулы. Поскольку это издание не обратилось за комментарием к стороне защиты и однобоко подало информацию, явно защищая "экспертизу" НАБУ и для НАБУ, вынуждена в очередной раз прояснить ситуацию.

Итак, в 2019-2020 годах НАБУ подготовило 2 документа, в которых собственно сотрудник НАБУ посчитал по предполагаемому НАБУ принципу сумму ущерба от введения формулы "Роттердам+". Именно эта самодеятельность детективов легла в основу вручения подозрений по делу и стала основой для последующего процесса.

Во-первых, для расчета убытков, на основании которых были вручены подозрения, один детектив НАБУ привлек в качестве специалиста другого детектива. Это было явное нарушение закона "О судебной экспертизе", который четко гласит, что проведение исследования в уголовном производстве может быть осуществлено только экспертом, кем детектив не является.

Во-вторых, файлы, использованные для проведения "экспертизы" НАБУ, не являются первичными документами, на которых может быть проведена полноценная экспертиза. Запрос, сделанный адвокатами в НКРЭКУ, подтвердил, что использованные для "экспертизы" НАБУ файлы не имеют никакого отношения к расчету НКРЭКУ по формуле "Роттердам+".

В-третьих, сами вопросы, которые были поставлены "эксперту" для исследования, некорректные. Вопрос ставился по поводу правильности математического расчета убытков, но при этом сам принцип такого расчета, основанный на собственных предположениях НАБУ, под сомнение почему-то не ставился. В частности, следователи самостоятельно приняли решение, что фрахт якобы не должен быть включен в формулу расчета цены угля, а установление единой цены для импортируемого и отечественного угля они почему-то считают незаконным. В итоге "эксперт" не опровергал ложную теорию следствия, а лишь подтверждал арифметический расчет, выполненный на основании этой теории.

В итоге получается, что начальная "экспертиза" НАБУ была подготовлена лицами, не имеющими на это право, на базе информации, которую нельзя было использовать, и на базе методики, которую никто не подтвердил. В результате таких манипуляций со стороны детективов НАБУ были вручены необоснованные подозрения.

Согласно опубликованному постановлению САП о закрытии дела, в действиях лиц, которым год назад были предъявлены эти подозрения, вообще отсутствует состав преступления. Как мы понимаем, к такому выводу детективы пришли после проведения комплексной экспертизы, заказанной в СБУ и других уважаемых экспертных учреждениях. Исходя из сообщения САП, является очевидным, что "экспертиза" НАБУ, сделанная до вручения подозрений, не имеет никакой юридической силы и является манипуляцией.