"Арестуют все": "Нафтогаз" озвучил сроки сокрушительного удара по "Газпрому"

НАК "Нафтогаз Украины" запланировал до конца 2020 года взыскать с российского газового монополиста "Газпрома" около 3 млрд долларов.

"Мы начнем в середине 2020 года и закончим взыскание к концу 2020 года", – сообщил исполнительный директор группы Юрий Витренко в интервью "Экономической правде".

По его словам, будут арестованы активы в Великобритании и Нидерландах.

Также приняты определенные ограничительные меры в Люксембурге и Швейцарии

"Но их нельзя назвать арестами. Смысл в том, что в этих странах нет активов "Газпрома", которые можно было бы заморозить, но если такие активы там появятся, то они будут заморожены", – отметил Витренко.

По его словам, трудности с реализацией активов "Газпрома" заключаются в том, что у "Нафтогаза" нет разрешения на их продажу в рамках процедуры принудительного взыскания долга.

"Так работает законодательство стран. Вы можете активы заморозить, но для их реализации необходимо отдельное решение суда. В результате процесс затянулся и слушания по нему будут только в декабре. После этого мы ожидаем, что ближе к середине 2020 года начнется принудительное взыскание долга – активы в Голландии начнут продаваться", – резюмировал Витренко.

Будут арестованы активы "Газпрома" в Великобритании и Нидерландах

Напомним, что 28 февраля 2018 года Стокгольмский арбитражный трибунал вынес решение в пользу НАК "Нафтогаз Украины" по большинству важных вопросов в споре с "Газпромом".

2 марта в "Газпроме" заявили о намерении расторгнуть действующие контракты с "Нафтогазом". В российской компании аргументировали, что Стокгольмский арбитраж якобы руководствовался двойными стандартами, а решение суда нарушает интересы сторон.

При этом в НАК подчеркнули, что расторжение контракта "Газпромом" в одностороннем порядке юридически невозможно.

30 мая "Нафтогаз" начал процесс взыскания долга с российского газового монополиста. При этом швейцарские власти уже приняли меры в отношении активов "Газпрома" на территории страны.

5 июня Голландский суд удовлетворил ходатайства "Нафтогаза" об аресте долей российского газового монополиста в его голландских дочерних компаниях.

Как сообщал OBOZREVATEL, НАК "Нафтогаз Украины" приступил к реализации "плана Б", который предусматривает компенсацию убытков из-за строительства "Северного потока-2".

Ты еще не подписан на наш Telegram? Быстро жми!