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"Арестовать!" В Украине нашли способ отобрать "Северный поток-2" у России

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Массовые иски украинцев против страны-агрессора России могут привести к аресту крупных российских активов в Европе, вплоть до газопровода Nord Stream ("Северный поток-2").

Об этом заявил в эфире ObozTV исполнительный директор общественного движения "Сила права", юрист и правозащитник Вадим Севериненко.

По его данным, сейчас в Украине получено уже больше тысячи позитивных решений по таким искам. Еще около 30 тысяч рассматриваются в судах.

"Чем больше будет набрано решений на территории Украины – тем больше шансов ускорить начало ареста активов на территории Европы, Америки и других стран мира. Нет смысла говорить об аресте крупных активов – Nord Stream или каких-либо других – имея на руках 10-20 решений", – отметил Севериненко.

"По нашим оценкам, когда в исках будет цифра в 5-10 млрд долларов, тогда мы получим абсолютно реальную возможность претендовать на крупные активы", – подчеркнул он.

Судно Pioneering Spirit ведет укладку газопровода "Северный поток-2" в Балтийском море

Судно Pioneering Spirit ведет укладку газопровода "Северный поток-2" в Балтийском море

Пресс-служба "Газпрома"

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Юрист объяснил, что арест может быть наложен на любое имущество Российской Федерации: "Условно говоря, самолет, недвижимость, тот же Nord Stream… В крайнем случае – газ, который находится в газопроводах".

"Сказать, что (украинцы получат. – Ред.) "Северный поток-2" как компенсацию – не совсем корректно. Это имущество, которое может быть реализовано, чтобы выплатить нашим людям компенсацию за полученные убытки", – уточнил он.

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Таким образом, по мнению Севериненко, Россия из-за своей агрессии на востоке Украины и в Крыму вполне может потерять Nord Stream.

"Решение Высокого суда Англии и Уэльса (который заморозил дивиденды Nord Stream по иску "Нафтогаза". – Ред.) подтверждает, что в Европе готовы арестовывать имущество государства-агрессора", – напомнил он.

"Условно говоря, это они арестовали только дивиденды, а могут арестовать и сам "Северный поток", – не исключил правозащитник.

Схема прокладки "Северного потока-2"

Схема прокладки "Северного потока-2"

Пресс-служба "Газпрома"

Как сообщал OBOZREVATEL, 11 июня 2019 года Коммерческий суд Высокого суда Англии по иску НАК "Нафтогаз Украины" обязал "Газпром" при получения дивидендов от Nord Stream внести $145 млн на счет суда в качестве гарантии выполнения требований.

"Северный поток-2" пройдет по Балтийскому морю, соединив поставщиков в России с потребителями в Европе в обход транзитных стран (в том числе Украины). Проект реализует "Газпром" в альянсе с европейскими компаниями Engie, Uniper, OMV, Shell, Wintershall. Москва рассчитывает запустить газопровод до конца 2019 года.

Глава "Нафтогаза" Андрей Коболев допустил прекращение российским "Газпромом" транзита газа через Украину с 1 января 2020 года. Нацбанк Украины уже заложил в своих прогнозах на 2020 год снижение доходов от транзита газа на 1 млрд долларов.

Итоги дня с Вадимом Колодийчуком смотрите ежедневно по будням в 17:30 на ObozTV.

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Темы
Северный поток-2 Прямая трансляция Эфиры Oboz TV Российско-украинский конфликт
Персона
Вадим Севериненко
Место
Украина
Теги
Северный поток - 2 Россия - страна-агрессор Газпром
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Файбушевич Никол
Файбушевич Никол
Фантазёры..превыкли на халяву жить.болт получите..
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Масленко Валентин
Масленко Валентин
бгггг))) выдумщики мрийные))) так им пока легше живется!))))
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Пушкин Серёга
Пушкин Серёга
Где начинать смеяться?
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