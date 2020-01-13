Швейцария арестовала 60 млн: Лещенко сообщил о прорыве в деле "вышек Бойко"

Швейцария начала уголовное расследование против семьи депутата 8 созыва Евгения Бакулина.

В рамках следствия арестованы 60 миллионов швейцарских франков (61,7 миллиона долларов) на счетах в двух банках – Bank Rothschild & Co (Цюрих) и EFG Bank (Лугано). Об этом сообщил украинский журналист Сергей Лещенко в своем Telegram-канале.

Он отметил, что деньги арестованы в рамках расследования уголовного дела по “вышкам Бойко”.

По версии следствия, счета, на которые прокуратура Швейцарии наложила арест, принадлежат сыну и дочери Бакулина.

Соответствующие счета зарегистрированы на офшорные компании с Белиза и Британских Вергинских островов.

"Дети Бакулина пытались обжаловать в швейцарском суде передачу Украине информации о выявленных у них счетах в Швейцарии, однако суд дал согласие на передачу данной информации Украине", – заявил Лещенко.

Журналист добавил, что дети Бакулина являются гражданами России. Сам экс-нардеп после вынесения ему подозрения по делу "вышек Бойко" сбежал, предположительно, в Россию.

"По информации следствия, в целом арестованы 60 миллионов франков. Из них сын и дочь Бакулина пытались обжаловать передачу информации Украине в отношении счетов, где хранилось 13,7 миллионов долларов и 12,7 миллионов евро", – резюмировал Лещенко.

Швейцария начала уголовное расследование против семьи депутата 8 созыва Евгения Бакулина

Как сообщал OBOZREVATEL, афера с закупкой по завышенным ценам буровых установок, известная как "Вышки Бойко", на самом деле должна называться "Вышки Мартыненко", поскольку самую скандальную госзакупку в истории страны с завышением цены на 300 миллионов долларов совершал ставленник экс-нардепа Николая Мартыненко в "Черноморнафтогазе" Валерий Ясюк.

Подписывайся на наш Telegram. Получай только самое важное!