Арестованное имущество банка "Финансы и кредит" Жеваго передали в АРМА, – Венедиктова

Имущество, арестованное в рамках дела о растрате 2,5 млрд грн средств банка "Финансы и кредит", передали в Национальное агентство по вопросам выявления, розыска и управления активами, полученными от коррупционных и других преступлений (АРМА).

Об этом на своей странице в Facebook сообщила генеральный прокурор Украины Ирина Венедиктова. По ее словам, это активы, принадлежащие конечному бенефициарному собственнику банка: корпоративные права, денежные средства и 26 объектов недвижимости общей площадью более 22 тыс. кв. м. В частности, это оздоровительные комплексы, гостиницы, жилые и коммерческие помещения, расположенные в центральных частях Киева, Харькова, Полтавы и Кривого Рога.

Отметим, что бенефициаром банка был олигарх и бывший народный депутат Константин Жеваго.

Глава ОГП отметила: в случае принятия судебного решения об их конфискации, активы и накопленные с соответствующей суммы проценты будут перечислены в государственный бюджет.

"Хорошие и важные новости. "Олигархи" – это уже не диагноз и не приговор для системы. Несмотря на системное сопротивление отдельных высокопоставленных должностных лиц, к большому сожалению, в украинских органах власти, нам удалось добиться промежуточного, но очень чувствительного результата в вопросе расследования уголовного производства по растрате более 2,5 млрд грн банка "Финансы и кредит", – сказала Венедиктова.

Чиновница также сообщила, что в Офисе генпрокурора сейчас анализируют полученную информацию о вмешательстве в работу правоохранительных органов и национальных судов.

"Если эти данные найдут свое объективное подтверждение и в уголовно-процессуальном аспекте, прокуроры немедленно внесут соответствующие сведения в ЕРДР в отношении указанных лиц, которые отстаивали интересы подозреваемых по этому делу", – написала она.

Напомним: 17 сентября 2015 года Нацбанк постановил отнести банк "Финансы и кредит" к категории неплатежеспособных. На момент принятия этого решения акционером банка был Константин Жеваго, который опосредованно владел долей в 97,67% акций. В августе 2019 года Государственное бюро расследований объявило топ-менеджерам банка о подозрении в растрате 2,5 млрд грн финучреждения. О подозрениях также было сообщено пяти топ-чиновникам банка.

Жеваго подозревают в организации растраты имущества банка и отмывании доходов, полученных преступным путем в особо крупных размерах (ч. 3 ст. 27, ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 209 УК Украины).

Ирина Венедиктова / Facebook

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