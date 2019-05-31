Арест российских банков в Украине: Верховный суд принял скандальное решение

Верховный суд Украины не отменил решения судов низшей инстанции, которыми были сняты аресты с имущества "дочек" российских государственных банков "Сбербанк", "Проминвестбанк" и ВТБ.

Об этом сообщает Finbalance со ссылкой на решение суда. Отмечается, что сначала Апелляционный суд Киева по требованию группы "Приват" для исполнения решения Арбитражного суда Гааги о взыскании компенсации с России $159 млн за аннексию Крыма принимал решение об аресте имущества российских государственных банков. Однако впоследствии решил отменить арест, признав, что должником является Россия, а не ее государственные банки.

"Сбербанк" в Украине Журнал Житомира

Напомним, рассмотрение вышеуказанного дела был инициировано истцами против РФ 19 июня 2015 года на основании соглашения между правительствами РФ и Украины от 27 ноября 1998 года о защите инвестиций российско-украинского двустороннего инвестдоговора (ДЕД) и в соответствии с регламентом UNCITRAL.

Истцы утверждали, что РФ нарушила свои обязательства путем принятия с августа 2014 года шагов, которые препятствовали их инвестициям в Крыму.

Как сообщал OBOZREVATEL, на украинском рынке представлены российские "Сбербанк", ВТБ и "Внешэкономбанк".

"Внешэкономбанк" отказался от продажи своего дочернего "Проминвестбанка" в Украине. Он решил пойти по пути сворачивания бизнеса – "Проминвестбанк" уже перестал выдавать кредиты и принимать вклады.

"Сбербанк" заявлял о планах продажи своей "дочки" одному из белорусских банков.

Руководство ВТБ ранее сообщило о массовом закрытии отделений в Украине.

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