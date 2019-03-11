Арест Липецкой фабрики Roshen: в России решились на новую подлость

Басманный суд Москвы продлил арест Липецкой кондитерской фабрики Roshen до 13 июня 2019 года.

Об этом сообщается на сайте украинской компании. "Басманный суд Москвы продлил срок ареста, наложенного на кондитерскую корпорацию Roshen в Липецке. По ходатайству следователя, срок ареста 12 объектов недвижимости продлен до 13 июня 2019", — говорится в сообщении.

Решение суда позволяет Roshen эксплуатировать арестованное имущество, но запрещает продавать его или сдавать в аренду.

Под арестом находятся: склад готовой продукции, четыре цеха, здание подсобного корпуса, а также семь земельных участков площадью более 700 тыс. кв. метров, добавили в пресс-службе.

Липецкая фабрика Roshen

Напомним, что по решению Корпорации Roshen, с 1 апреля 2017 года на Липецкой фабрике полностью остановлено производство. Также свою деятельность остановили торговый дом и склад готовой продукции.

Мощности фабрики законсервированы. Украинская продукция Roshen не импортируется на территорию РФ с 2013 года.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее украинский журналист Роман Цимбалюк также подтвердил, что фабрика Roshen в российском Липецке не работает.

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