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10 января • обновлено в 15:06
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Арест "дочки" Сбербанка в Украине: суд отклонил требование Коломойского

1.4т
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Северный апелляционный хозяйственный суд закрыл рассмотрение апелляционной жалобы компании "Санаторий "Энергетик" на снятие ареста с акций украинской "дочки" Сбербанка России.

Фирма "Санаторий "Энергетик" связана с украинским олигархом Игорем Коломойским. Соответствующее определение суда обнародовано в Едином государственном реестре судебных решений.

В частности, апелляционный хозсуд не увидел правовой связи между предметом спора и правами соответствующей компании.

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"Апеллянт – ООО "Санаторий" Энергетик" не является стороной указанного договора, и соответственно – не имеет и не может иметь каких-либо прав или законных интересов в отношении прав и обязанностей, которые возникли у участников спора", – говорится в определении суда.

В октябре 2019 года Хозяйственный суд Киева удовлетворил иск Сбербанка России и обязал Райффайзен Банк Аваль как депозитарное учреждение снять арест и запреты в отношении акций "дочки" российского финучреждения в Украине.

Суд принял доводы истца, что Сбербанк не является должником по арбитражным решениям. По мнению судей, акции украинской "дочки" принадлежат Сбербанку России, а не Российской Федерации.

До этого Апелляционный суд Киева по требованию компаний, связанных с Коломойским, наложил арест на акции и недвижимое и движимое имущество украинских "дочек" российских банков – Сбербанка, Проминвестбанка, ВТБ.

Соответствующее решение суд принял на основании решения Арбитражного суда Гааги, которым был удовлетворен иск компаний Коломойского о взыскании 139 млн долларов (плюс 20 млн долларов процентов) из России в лице Минюста РФ в качестве компенсации за недвижимое имущество, экспроприированное в Крыму после аннексии.

Апелляционный хозсуд не увидел правовой связи между предметом спора и правами соответствующей компании

Апелляционный хозсуд не увидел правовой связи между предметом спора и правами соответствующей компании

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Национальный банк Украины оштрафовал "Сбербанк" на 94,7 млн гривен.

Соответствующая мера была применена к банку за повторное совершение рисковой деятельности в сфере финансового мониторинга на общую сумму более 3 млрд гривен.

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Автор
Виктор Калиненко
Персона
Игорь Коломойский
Место
Украина
Тег
Сбербанк России
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