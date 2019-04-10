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Арест американского инвестора в России: в деле произошел новый поворот

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Следственный комитет Российской Федерации решил смягчить меру пресечения основателю Baring Vostok Майклу Калви, который находился под арестом по обвинению в хищении 2,5 млрд рублей (около 1 млрд гривен).

Басманный суд получил ходатайство следствия об изменении меры пресечения с заключения под стражу на домашний арест, сообщила пресс-секретарь суда Юнона Царева в комментарии "Интерфаксу".

По ее словам, с аналогичным ходатайством следствие обратилось в суд и в отношении бывшего председателя правления банка "Восточный" Алексея Кордичева.

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Судебные заседания по соответствующим делам назначены на четверг, 11 апреля.

"Считаю, что оно (предложение следствия. – Ред.) давно назрело. Напоминаю о позиции президента: не применять такую меру пресечения, как заключение под стражу, в отношении людей, обвиняемых в экономических преступлениях", – прокомментировал ситуацию глава Совета при президенте России по правам человека Михаил Федотов.

Майкл Kалви

Майкл Kалви

ТАСС

​Как сообщал OBOZREVATEL, 15 февраля в Москве задержали основателя инвестиционной компании Baring Vostok Майкла Kалви. Гражданин США был задержан российскими силовиками по подозрению в мошенничестве в особо крупном размере по ч. 4 ст. 159 Уголовного кодекса РФ.

Басманный суд Москвы 16 февраля арестовал на два месяца Калви и еще пятерых человек, в том числе трех сотрудников инвестфонда, по делу о хищении у банка "Восточный" 2,5 миллиарда рублей.

Позже стало известно, что посол США в России Джон Хантсман не поедет на Петербургский международный экономический форум, пока основатель инвестфонда Baring Vostok Майкл Калви остается под арестом.

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Место
Россия
Тег
Новости России
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Почтальон Печкин
Почтальон Печкин
Иностранным инвесторам находится на россии,просто опасно... Бегите оттуда.
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