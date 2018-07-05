Арест акций "Газпрома": российский монополист все отрицает

Российский "Газпром" заявил, что информация о возобновлении судом Швейцарии ареста акций Nord Stream AG и Nord Stream 2 AG не соответствует действительности.

По данным газового монополиста РФ, суд только приостановил исключение для этих акций из списка активов, на которые налагаются обеспечительные меры, передает "Прайм".

"Заявление "Нафтогаза Украины" о том, что суд кантона Цуг (Швейцария) возобновил арест акций Nord Stream AG и Nord Stream 2 AG, не соответствует действительности. По данным "Газпрома", швейцарский суд 29 июня 2018 года приостановил действие исключения акций Nord Stream AG и Nord Stream 2 AG из составленных приставами сертификатов о наложении обеспечительных мер на активы "Газпрома" в этих компаниях", — говорится в сообщении.

Отмечается, что исключение акций приостановлено на срок рассмотрения заявления "Нафтогаза Украины" об оспаривании действий судебных приставов.

Как сообщал OBOZREVATEL, 4 июля в "Нафтогазе" заявили о возобновлении ареста Nord Stream AG и Nord Stream 2 AGвысшим судом швейцарского кантона Цуг.