Арест активов Коломойского по делу ПриватБанка: суд пошел наперекор НБУ

Апелляционный суд Киева отказал Национальному банку в снятии ареста с активов экс-владельца ПриватБанка Игоря Коломойского и компаний, которые ему принадлежат.

Сведения об этом появились в судебном реестре. Отмечается, что НБУ хотел снять арест, чтобы иметь возможность погасить задолженность банка по кредитам.

Это уже второе решение не в пользу Нацбанка. Сам арест на активы Коломойского наложила Генпрокуратура по делу о возможном выводе средств из ПриватБанка его бывшими владельцами перед национализацией в 2016 году.

Эти активы находились в ипотеке НБУ и сейчас он пытается их продать, чтобы погасить эту ипотеку.

Среди арестованного имущества, в частности, земельные участки на горнолыжном курорте "Буковель" и имущество металлургических заводов олигарха в Украине.

ПриватБанк

Международное детективное агентство Kroll установило, что ПриватБанк был объектом масштабных мошеннических действий, а это привело к нанесению финучреждению убытков по меньшей мере на 5,5 млрд долларов.

ПриватБанк в декабре 2017 года подал иск в Высокий суд Лондона к Коломойскому, Боголюбову, а также к компаниям Teamtrend Ltd., Trade Point Agro Ltd., Collyer Ltd., Rossyan Investing Corp., Milbert Ventures Inc. и ZAO Ukrtransitservice Ltd., предположительно принадлежащим им.

В этот же период Высокий суд Лондона вынес постановление об аресте активов бывших акционеров ПриватБанка во всем мире. Суд при этом обязал Коломойского раскрыть информацию обо всех своих активах ограниченному кругу лиц, непосредственно участвующих в рассмотрении дела. Соответствующее решение было принято на основании предоставленных доказательств касательно выведения из украинского банка 2 млрд долларов.

Как сообщал OBOZREVATEL, 18 апреля Окружной административный суд Киева признал незаконной и отменил национализацию ПриватБанка. Таким образом, он удовлетворил иск экс-владельца финучреждения Игоря Коломойского к Национальному банку и Кабинету министров.

Позже ПриватБанк обжаловал решение Окружного админсуда Киева о незаконности процедуры национализации банка.

