Арест активов "Газпрома": в Раде "нашли" применение деньгам

Арестованные голландским судом доли российского газового монополиста "Газпрома" в его голландских дочерних компаниях в пользу НАК "Нафтогаз Украины" для обеспечения права украинской компании на получение 2,6 млрд долларов по решению Стокгольмского арбитража, могут пойти на модернизацию газотранспортной системы в Украине.

В комментарии OBOZREVATEL народный депутат от фракции "Народный фронт" Александр Ксенжук сообщил, что пока неизвестно куда именно будут направлены арестованные голландским судом активы "Газпрома" в пользу "Нафтогаза", однако сделал свое предположение.

"Я знаю, что на сегодняшний день у нас очень в плохом состоянии сама газотранспортная система, и в ближайшие 5-10 лет она может вообще прийти в негодное состояние. Поэтому об этом надо помнить. Но есть нюанс, два года назад принят закон о рынке газа, где четко указано, что газотранспортная система передана обратно в государственную собственность, и использоваться только на платной основе. К сожалению, на сегодняшний день, эта норма закона не работает", - пояснил нардеп.

Что касается пользы этих средств для снижения тарифов на газ для населения, Ксенжук рассказал, почему это будет достаточно сложно.

"К сожалению, я не могу об этом сказать, потому что есть кроме народных депутатов и желания людей, наши партнеры, в этой ситуации, которые нам тоже подсказывают, какие должны быть цены на газ. Украина отказалась от российского газа, и мы заменяли его за счет реверсных поставок. Европа нам в этом помогла и дала нам возможность отказаться от российского газа. Поэтому они принимают участие в формировании тарифов", - сказал он.

Как ранее сообщал OBOZREVATEL, арест активов "Газпрома" в Европе может позволить снизить тарифы на газ для Украинской.